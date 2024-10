Un hombre con parálisis en piernas y un brazo desde 1997 por un accidente pierde la pensión de incapacidad: “Su capacidad laboral ya no está reducida”

Foto de archivo de un hombre mayor caminando por Siena (Italia). (REUTERS/Stefano Rellandini)

En un giro kafkiano de la realidad, Sergio Fantin, un antiguo empleado de banca con las piernas y el brazo izquierdo paralizados tras un accidente, ha dejado de recibir su pensión de incapacidad total que le daban desde 1997 tras la aplicación de un criterio técnico del INPS, la entidad italiana equivalente a la Seguridad Social en España.

Fantin, trabajador de 52 años originario de Marostica, en la provincia de Véneto, al norte de Italia, recibía la pensión de invalidez desde hace 24 años tras haber sufrido un accidente que le dejó las piernas y el brazo izquierdo paralizados y con una invalidez reconocida del 100%. Sin embargo, en una última evaluación, el INPS le retiró la asignación porque “su capacidad laboral ya no está reducida”.

Así lo recogen los medios italianos, que explican que la seguridad social italiana, en su evaluación médica legal de 2023 para la aprobación de la ayuda, aplicó un criterio técnico para anular la pensión de incapacidad de Fantin pese a que su condición médica no haya cambiado ni mejorado. “Me han dicho que mi invalidez ya no afectaría a mis ingresos. Pero ¿cómo es eso posible? Si estoy en las mismas condiciones que siempre”, se quejaba Fantin. De hecho, insiste, “si en el 1997 estaba en las mismas condiciones que ahora, y hago el mismo trabajo, ¿cómo van a decirme que ahora ya no soy discapacitado?”

A pesar de los recursos que ha presentado, el INPS ha confirmado de nuevo su decisión basándose en una evaluación médica que Fantin considera “absurda”, porque vuelve a ser con el mismo médico que decidió quitarle la pensión. “El médico que me ha evaluado en la revisión es el mismo que me ha anulado la pensión. Obviamente, no ha cambiado de opinión”.

Ya no le reconocen como inválido

Fantin se encuentra por ahora en un limbo en el que se plantea un nuevo recurso, aunque a los medios les ha explicado que lo que más le duele es la explicación que le han dado desde la Seguridad Social: “El usuario ya no se le reconoce como inválido, es decir, no se confirma la permanencia de las condiciones que han dado lugar al reconocimiento de la pensión”.

Consultados por la cuestión, desde el INPS han explicado que la causa de la anulación de la pensión hay que buscarla en la propia naturaleza de la medida, que prevé una reevaluación periódica de esta pensión y un reconocimiento solo en el momento en el que la incapacidad vaya a perjudicar negativamente a los ingresos, y este no sería el caso.

“La ley en cuestión está relacionada con la capacidad de generar ingresos — explica el director del INPS de Vicenza, Dario Buonuomo, al diario italiano Il Corriere della Sera —, y el mero hecho de que hayan pasado años y que él continúe ganando como un funcionario de banco demuestra que su capacidad laboral ya no está reducida. Se trata de una prestación temporal que compensa un perjuicio, pero dado que su carrera ha progresado, en un cierto punto los médicos dejaron de reconocer la invalidez”. Ahora el caso podría ser llevado ante el tribunal: Fantin está considerando recurrir.