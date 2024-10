La vida de familiar de Grison: padre de dos hijos, su pasado como churrero y socorrista y sus inicios en el ‘beatbox’

Marcos Martínez, "Grison", en la presentación de 'La Revuelta'. (Helena Margarit Cortadellas)

Marcos Martínez, mejor conocido como Grison Beatbox, se ha convertido en una figura esencial en las noches de nuestro país. Desde sus tatuajes con las caras de Pablo Motos y Pedro Sánchez hasta sus ingeniosos chistes sobre drogas, Grison es una pieza clave en el rotundo éxito de La Revuelta. Sin embargo, este madrileño de 40 años ha conquistado a la audiencia por su don musical y su capacidad para crearla utilizando únicamente su voz.

Aunque David Broncano es el rostro principal de La Revuelta, anteriormente La Resistencia, Grison ha logrado capturar la atención de los espectadores gracias a su particular sentido del humor y su facilidad para bromear sobre temas que otros preferirían evitar. Su presencia añade un toque de frescura a la dinámica del programa, convirtiéndolo en un elemento indispensable para su triunfo.

Pero, antes de aparecer en televisión, Grison ya había consolidado su reputación en el mundo del beatbox. En 2013, obtuvo el título de Campeón Mundial en el Boss LoopStation Contest, un prestigioso concurso que premia la capacidad de los artistas para crear música en directo a través de técnicas de beatbox y herramientas de looping. Además, fue subcampeón de España en la categoría de Human Beatbox, lo que cimentó su lugar entre los mejores del país en esta disciplina.

No obstante, antes de dar el santo a la fama, la vida de Grison estaba marcada por empleos de lo más variados. Desde trabajar como socorrista hasta hacer churros en una churrería, su juventud estuvo llena de anécdotas que luego ha compartido con humor en entrevistas. Estos trabajos formaron parte de su trayectoria antes de enfocarse completamente en su pasión por la música. Porque también trabajó durante varios años como comercial para Roland, una marca de instrumentos musicales.

Una de sus anécdotas más graciosas ocurrió mientras trabajaba en la churrería, “trabajaba de empalmada. No llegaba a la churrería desde la cama, sino desde la fiesta”, explicó en una ocasión. Sus turnos, que comenzaban a las tres y media de la madrugada, no siempre eran compatibles con su ritmo de vida y eso hizo que en una ocasión confundiera una pastilla de jabón de sosa con una patata mientras preparaba la cocina, algo que su padre evitó que se convirtiera en un accidente grave.

Además de churrero, también trabajó durante un tiempo como socorrista en una piscina. Este puesto no iba a ser mucho más diferente que el anterior y en una entrevista con el humorista Dani Martínez, llegó a bromear sobre cómo en algunas ocasiones llegaba drogado con setas alucinógenas la noche anterior. Esto mismo, le ha provocado más de un problema con la audiencia. Y es que, no es la primera vez que se enfrenta a críticas por su humor provocador, como cuando una usuaria de X, antes conocida como Twitter, lo acusó de dar un mal ejemplo a sus hijos por una broma en la que esnifaba pimentón en directo.

“Ahí no veo droga. Yo no me he drogado en mi vida y eso es lo que ven mis hijos en casa: dieta saludable y deporte es lo que ven. Lo otro es un papel en un programa para mayores de 18. Por lo tanto, mis hijos no lo ven porque controlo el contenido que consumen. Es un programa de entretenimiento, no educativo. Yo tengo la labor de entretener a un público adulto que tiene un criterio. No tengo la de educar chavales, eso lo tienen que hacer sus padres, maestros y tutores”, respondió el colaborador.

Pero más allá de las fronteras españolas, Grison ha llevado su música a otros rincones del mundo. Fue parte del espectáculo The Voca People, un show internacional que mezcla música a capella y comedia, lo que le permitió recorrer distintos países y ampliar sus horizontes artísticos. Estas experiencias le ayudaron a perfeccionar una técnica que se puede apreciar diariamente en La Revuelta.

Vida familiar y negocios

En lo que respecta a su vida personal, Grison es bastante reservado. Se sabe que está casado y es padre de dos hijos, pero rara vez comparte detalles sobre su vida familiar en el programa o en redes sociales. De hecho, en sus apariciones en el formato de La 1, solo se ha referido a su matrimonio en tono humorístico, mostrando así que el humor también forma parte de su día a día.

El gran éxito de sus protagonistas también ha llegado gracias a las decisiones empresariales que han tomado. Ya que en 2021 se embarcaron en la creación de una productora llamada Encofrados Encofrasa SL, encargada de elaborar el 50% de La Revuelta. Sin embargo, además de Broncano, Grison y Castella; el programa ha triunfado también debido a otros colaboradores, como Jorge Ponce (también guionista y productor), Antonio Resines, Charlie Pee, Ernesto Sevilla, Pablo Ibarburu y en esta nueva temporada LalaChus y Valeria Ros.

