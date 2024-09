Grison se rebela contra el comité de RTVE y su veto antidrogas a ‘La Revuelta’: “60 euros un gram... estamos en horario infantil”

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

El lunes 9 de septiembre comenzó el recorrido de La Revuelta en RTVE. El equipo que aterrizaba de Movistar Plus+ siempre defendió que la esencia del programa sería “la misma” que en La Resistencia: “Se mantiene bastante parecido a lo que era antes. Es un programa de comedia muy guay, que funciona y que ha ido mejorando con los años antes. Por eso se mantiene el espíritu”, comentó David Broncano en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Los fans del programa siempre se temieron que se eliminaran las clásicas preguntas: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? y ¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes?; sin embargo, el límite del ente público han sido las drogas. La cadena ha acordado con los responsables del programa eliminar las bromas y juegos de palabras relacionados con estupefacientes durante la franja de access prime time, y se ha comprometido a incrementar gradualmente la presencia femenina, actualmente casi inexistente en la emisión, solo a través de las figuras de Lalachus y Valeria Ros como parte del equipo.

Estos acuerdos de última hora, parecen no haber convencido mucho a algunas personas del formato. Entre ellas, Grison, quien encuentra en las drogas siempre el comentario humorístico. Mientras una de las chicas del público ha comentado que estudiaba Finanzas, el campeón mundial de Beatbox ha decidido lanzar una indirecta a los altos cargos de RTVE: “60 euros un gram... le estaba dando clases de finanzas, pero claro, estamos en horario infantil”.

A continuación, ha comenzado a cantar canciones de Los Cantajuegos como A Ram Sam Sam, En tiempos del Faraón y Jugando al escondite; y en cuanto ha entrado Jorge Ponce a hacer su sección, este no ha podido evitar nombrar al sonado comité: “¿Te has enterado de lo del comité? Me han dicho: ‘Tú ahora, como trabajador del ente público, estás obligado a darle cualquier información que pase por tu mente al público’. Mi mente es pública”.

Se sembró la semilla del Baby Shark y ya va dando sus frutos. pic.twitter.com/lbguu5t3Rq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 26, 2024

“Ha llegado el fentanilo a Madrid”

Sin embargo, más tarde, fuera del horario infantil, a Grison se le ha vuelto a escapar un comentario mientras entrevistaban a una de las invitadas de la noche. Merche García ha acudido al Teatro Príncipe de Madrid para lucir sus últimas medallas en MMA. La asturiana, con tan solo 15 años se convirtió en la primera campeona del mundo junior española de MMA en la categoría “Youth B” de 67 kilos, en el campeonato celebrado en Abu Dhabi.

Broncano la ha definido como “la niña más peligrosa del mundo”; no obstante, llegar a serlo no es nada fácil, sobre todo, acudir a los campeonatos. “Gracias al manager tenemos un par de patrocinadores y eso nos ayuda a ir a las competiciones. El problema de estos deportes es que las federaciones son bastante pequeñas y nos pagan el viaje a muy poca gente. Es bastante complicado vivir de eso”, ha comentado García.

Para demostrar su fuerza, el programa la ha enfrentado a un ataque zombie, y en cuanto Grison los ha visto ha dicho: “Ha llegado el fentanilo a Madrid”. Finalmente, la joven ha derrotado sin problemas a las “bestias” y también ha enseñado su mejor técnica a la segunda invitada, Silvia Abril. La humorista ha acudido al programa de Broncano para presentar su nueva obra en el Teatro La Latina de Madrid, Las asambleistas (Las que tropiezan).

