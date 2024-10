Cuáles son las diferencias entre la separación y el divorcio si vas a cobrar la pensión de viudedad

Separación legal: Si los cónyuges están separados de manera legal, pero no han disuelto su vínculo matrimonial, el superviviente puede acceder a la pensión de viudedad, sin necesidad de cumplir requisitos adicionales, más allá de no haberse casado nuevamente. Al no haber ruptura del vínculo matrimonial, la persona separada legalmente sigue siendo considerada el cónyuge del fallecido, lo que le da derecho a recibir la pensión en su totalidad.