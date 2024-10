‘MasterChef Celebrity 9’: la desgarradora pérdida de Raúl Gómez y el adiós de un nuevo expulsado

Raúl Gómez en 'MasterChef Celebrity 9' (RTVE)

La nueva entrega de MasterChef Celebrity 9 ha vivido una de las pruebas de eliminación más reñidas de lo que va de temporada. Tres de sus participantes han tenido que dar todo de sí en los fogones para asegurarse su continuidad en el talent show culinario. Sin embargo, una de las aspirantes más queridas tuvo que poner fin a su paso por las cocinas de RTVE.

Los concursantes se dividieron en dos equipos para llevar a cabo la prueba de exteriores, que tuvo lugar en Tarifa (Cádiz). Allí, el chef Dani García les acogió en su chiringuito y los aspirantes tenían el reto de elaborar dos menús para 80 amantes del deporte acuático. El chef Marcos capitaneaba el grupo azul, conformado por Inés, Marina, Hiba, Itziar y Cifuentes; mientras que la chef Raquel se encargó del equipo rojo, formado por Pocholo, Raúl, Pitingo, Francis y Lamuño.

Tras vivir los reencuentros de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi y Manu Baqueiro e Itziar Miranda, el grupo azul recibió la peor parte de la valoración de los jueces. Inés, Marina, Hiba, Itziar y Cifuentes fueron quienes vistieron los delantales negros, lo que significaba que se encontraban en la cuerda floja. Al regresar a las cocinas, observaron que estas se habían transformado en un museo con un cuadro que representaba un plato de vanguardia de altísimo nivel, elaborado por el chef Toño Pérez.

Cada una de ellas tuvo la oportunidad de ver la receta de la obra de arte y, para replicarla, tenían un total de 90 minutos. Después de leer, por turnos, las indicaciones del plato que estaban a punto de elaborar, se pusieron manos a la obra. Tras entregar las elaboraciones, quien se llevó la peor parte fue Itziar, cuyo plato presentaba “defectos por todos lados”. Ante esta situación, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera anunciaron que la actriz se ha convertido en la nueva expulsada. Pese al duro golpe, la intérprete zaragozana ha dejado claro que ha disfrutado mucho de su experiencia.

La desgarradora pérdida de Raúl Gómez

Durante las pruebas que van realizando, los aspirantes entablan conversaciones de las que salen a la luz importantes confesiones, como la que ha realizado Raúl Gómez en la entrega de este lunes, 21 de octubre. El presentador de televisión catalán no ha podido evitar contener las lágrimas al sacar a la luz un momento trágico de su vida.

El conductor de televisión es uno de los concursantes más divertidos del programa, pues cada vez que tiene oportunidad saca a relucir su buen humor. Lo que muchos desconocían es que la desgarradora historia personal que había detrás de aquellas sonrisas. Mientras elaborada su primer plato para la primera prueba del programa, Jordi Cruz se acercó a él para hablar.

En dicha conversación, juez y aspirante tocaron el tema de los hermanos. “Yo siempre digo que tuve a un hermano, pero un hermano que perdí a los 18 años. Era mi hermano mayor y no tenía ninguno más”, ha comenzado a explicar el aspirante. “Salimos una noche de fiesta, yo me perdí en la discoteca y al verme solo me fui para casa”, ha continuado explicando.

“Me preguntaron al llegar a casa que dónde estaba y yo les dije que estaba aparcando. La siguiente llamada que recibo es mi padre diciéndome que mi hermano había muerto por un accidente en coche”, ha manifestado Raúl Gómez, sin evitar contener el llanto. “Perdí a la persona que más quería en el planeta, se me rompió el corazón en mil pedazos”, ha expresado, antes de explicar los motivos por los que siempre está de buen humor o, al menos, lo intenta. “Siempre sonrío porque intento disfrutar la vida como si no hubiera un mañana, la vida es un regalo y te cambia de un día para otro”.

“Mira que han pasado años. Llevo más años sin él que con él, pero nunca uno acaba de acostumbrarse y de decir es que no está. Aunque no está, pero sí está… Aunque no lo puedo tocar. A mis hijas, si les preguntas, te dicen que su tito Roberto está en la estrella más brillante”, ha confesado Raúl Gómez.

