La millonaria fortuna de Liam Payne que heredará su hijo Bear con solo siete años

El cantante británico Liam Payne, exintegrante del grupo musical One Direction, falleció el 16 de octubre a los 31 años tras caer desde el balcón en un tercer piso en un hotel ubicado en el barrio argentino de Palermo (Buenos Aires). Desde que se conociera la noticia el pasado jueves, varias celebridades han rendido homenaje a Liam Payne, al igual que sus fans, que han preparado altares en diversas ciudades del mundo para honrar la memoria del fallecido cantante.

Liam Payne se hizo famoso en 2010 tras su participación en el programa británico de talentos The X Factor. Aunque participó en el concurso como solista, Simon Cowell (creador del formato y conocido por producir grupos musicales para adolescentes) le propuso comenzar su carrera artística en una boy band, compuesta por otros jóvenes concursantes como Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. La formación conocida como One Direction rápidamente se convirtió en un fenómeno global y su fama dio el salto a otros continentes. La banda estuvo activa hasta que en 2016 decidieron tomarse un descanso indefinido (Zayn Malik ya había abandonado el grupo un año antes), pero sus integrantes continuaron desarrollando sus carreras musicales en solitario.

El lanzamiento de cinco discos, varias giras mundiales, diversas películas y documentales, así como el merchandising de la banda, reportaron amplios beneficios a todos ellos. Además, Liam Payne publicó en 2019 su primer álbum en solitario, LP1. La riqueza obtenida por el cantante por su trayectoria musical se incrementa con su participación como embajador global de la marca alemana Hugo Boss. Liam también realizó una incursión al arte digital y en 2021 lanzó la colección de NFT Lonely Bug. Toda esta fortuna se espera que sea heredada por su familia, en especial por su hijo Bear Gray Payne, de siete años y fruto de su anterior relación con la cantante Cheryl Cole.

La exjurado de The X Factor UK compartió el pasado viernes una publicación a través de su cuenta de Instagram (@cherylofficial) en la que mostraba una foto inédita de Liam Payne con su hijo, junto a un texto en el que pedía respeto para la memoria del cantante: “Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, él era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y el padre de nuestro hijo de siete años. Un hijo que ahora tiene que hacer frente a la realidad de no ver nunca a su padre de nuevo”, escribió Cheryl.

Liam Payne se convirtió en padre a los 23 años y un año después terminó su relación con Cheryl Cole. Sin embargo, el cantante continuó estando cerca de su hijo y su expareja: previamente el cantante había contribuido a la compra de una casa de 4 millones de libras en el pueblo de Chalfont St Peter (en el condado de Buckinghamshire); tras su separación, Liam adquirió otra vivienda cercana.

Junto con sus propiedades, se prevé que en el futuro Bear herede alrededor de 30 millones de libras, según informó el medio Daily Mail. Además, en una entrevista en 2022 para el podcast Impaulsive, del youtuber y luchador Logan Paul, Liam Payne reveló que había creado varias empresas para el futuro de su hijo: “Mi vida ahora es suya, mi dinero es suyo. De hecho, tengo varias empresas en funcionamiento que sé que él puede dirigir algún día si quiere”.

Las causas del fallecimiento de Liam Payne aún se siguen investigando y sus conocidos y fans continúan realizando homenajes y publicando imágenes del cantante. La noticia ha sido un duro golpe para la industria musical, pese a que el grupo One Direction llevase nueve años inactivo. Muchos seguidores de la banda aún tenían esperanzas de volver a ver juntos sobre un escenario a los cinco cantantes y, aunque el reencuentro pueda producirse, el grupo ya nunca estará completo de nuevo, como escribió Louis Tomlinson en Instagram tras conocer la noticia: “Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction”.

