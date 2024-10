Risto Mejide revela los mensajes de José Luis Ábalos tras su salida de ‘Todo es mentira’: “Aquí no blanqueamos a nadie”

Risto Mejide y José Luis Ábalos en 'Todo es mentira' (MEDIASET)

José Luis Ábalos se encuentra en la cuerda floja tras haber sido señalado por la UCO como “un papel relevante” en el caso Koldo. Por ello, tras ser expulsado del PSOE hace varios meses, el pasado viernes 11 de octubre, durante la emisión en directo del programa Todo es mentira, intervenía telefónicamente para anunciar su retirada del espacio televisivo. El exministro había sido colaborador en el programa de Cuatro durante tres años, pero ha tomado la decisión de marcharse tras las últimas informaciones.

“Yo creo que el informe de ayer es un informe muy duro. Yo voy a seguir luchando por mi inocencia, voy a tratar de dar respuesta a todas estas cuestiones y lo haré en sede judicial, porque ese es el camino [...] Creo que es ahí donde tengo que responder en estos momentos y donde lo puedo hacer con garantías”, declaró Ábalos a la presentadora Marta Flich. Además, agradeció al formato que le brindaran la oportunidad de participar en él durante tanto tiempo.

Este lunes 14 de octubre, al inicio de Todo es mentira, Risto Mejide reaccionó a la salida de Ábalos, dirigiéndose a la audiencia. “Este programa ya lleva más de 5 años y medio en emisión y creo que el compromiso mío y de los que hacemos este programa ha sido siempre con vosotros, con el espectador”, comentó el presentador. “No sabemos lo que votáis y nos da igual, lo que entendemos es que la gente que nos sigue ve cierta independencia y que sobre todo no ponemos los amiguismos por encima de la información”, agregó Risto.

Risto Mejide, en 'Todo es mentira'. (Mediaset España)

“Con la esperanza de que todo quede en una pesadilla pesada”

Sin embargo, el exmarido de Laura Escanes opina que su decisión no ha sido la acertada: “Todos estábamos acostumbrados a que, una vez que salían informaciones que contradecían todo aquello que había dicho Ábalos en el programa, él venía, daba la cara y yo siempre era algo que había destacado y alabado”. Y, para él, “esta vez no ha sido así”. “Respeto la decisión de Ábalos, pero creo que se equivoca. Creo que una de las virtudes que ha tenido en su relación con este humilde programa ha sido el dar la cara siempre y ayer por la tarde de repente recibí un mensaje de José Luis Ábalos”, empezó admitiendo el periodista, para después añadir que en condiciones normales nunca revelaría el contenido de unos mensajes privados, pero que en esa ocasión se debía a su “compromiso” con los espectadores del programa.

“Aquí no blanqueamos a nadie”, comentó muy enfadado el exjurado de Operación Triunfo. Y finalmente desveló el contenido del mensaje que recibió por parte del político: “Muchas gracias por todo este tiempo que me habéis brindado, permitiendo tener voz y la posibilidad de explicarme. Ahora que se va a solicitar mi imputación, debo centrarme en ello. Sigo defendiendo mi inocencia. No tengo ningún chalet, como es obvio, y de lo otro también sabré defenderme ante el Tribunal si así deciden. Pero ahora mismo tengo a todos dios en contra y defenderme públicamente, los irrita aún más”.

Además de estas justificaciones, también añadió: “Me veía en la obligación de escribirte y agradecerte tu estima. Me tienes a tu disposición. Con la esperanza de que todo quede en una pesadilla pesada, te envío un abrazo”. De esta manera, José Luis Ábalos finaliza una etapa en televisión, la cual no ha acabado para el periodista como debería; por ello, le respondió: “José Luis, entiendo tu situación, solo te pido que si decides volver a hablar sea aquí con nosotros. Gracias y suerte con tu defensa”.

