Una acusación pide al juez del 'caso Koldo' que investigue si el exCEO de Globalia mintió en su declaración como testigo

La Asociación Liberum, que ejerce la acusación popular en el denominado 'caso Koldo', ha pedido al juez que ordene investigar si el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo "hubiera incurrido presuntamente en un delito de falso testimonio" en su declaración como testigo el pasado 12 de septiembre en la Audiencia Nacional.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación reclama la "deducción de testimonio" a Hidalgo tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y apreciar "incongruencias" entre su declaración y lo recogido por los agentes.

La acusación incide en que Hidalgo aseguró en sede judicial que no conocía las relaciones comerciales o vínculos entre el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Al hilo, subraya también que el testigo negó haberse reunido con Koldo o haber "hablado de manera personal" con él.

Liberum recupera un mensaje de Hidalgo a De Aldama que consta en el informe: "Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque no te localizo. He hablado con Koldo (...) Me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo".

Para la asociación, ha quedado "evidenciado" que el exCEO de Globalia "habló, se reunió y tuvo comunicación con las personas que en su declaración negó".

"Por lo tanto, la pregunta es que, si no dijo la verdad, y circunscribiéndonos en los estrictos términos del procedimiento, entendemos hay indicios para determinar que su participación en la trama tuvo trascendencia en los presentes hechos y por lo tanto queda justificada la deducción de su testimonio", concluye.