Gloria Gaynor se suelta a hablar en español en ‘El Hormiguero’: “Aprendí sola con un diccionario”

Gloria Gaynor en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero ha cerrado la semana con la visita de una de las mayores estrellas de la música disco. Gloria Gaynor lleva 60 años encima de los escenarios, y este fin de semana, el sábado 12 de octubre, actuará en el WiZink Center de Madrid, un concierto que forma parte de su gira Never Can Say Goodbye. La artista estadounidense, de 81 años, ha afirmado que es “como una peonza, si paro me vengo abajo, así que tengo que estar moviéndome todo el rato”.

En 1978, Gaynor alcanzó un hito en su carrera musical con el lanzamiento de I will survive, un tema que es un símbolo de empoderamiento y resistencia. Este éxito no solo consolidó su estatus como una leyenda de la música disco, sino que también le valió un Premio Grammy en 1980. Aunque su carrera comenzó mucho antes, en los años 60 como integrante de la banda Soul Satisfiers. Otra de sus icónicas canciones es Never Can Say Goodbye, que da nombre a su gira actual.

La artista ha sorprendido a todos los asistentes en el plató de El Hormiguero soltándose a hablar en español. “Aprendí sola con un diccionario porque me gusta mucho el idioma, la gente y el país”, ha explicado. En cuanto a su larga trayectoria y la motivación que aún tiene para no dejar de trabajar y actuar, Gaynor ha dicho que “no es el escenario lo que me engancha, es la gente, el amor que me da, el público que me hace llorar… Aunque eso hace que se me despeguen las pestañas postizas”, ha bromeado.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha sacado a relucir la única vez que la artista asegura que ha sufrido miedo escénico, y lo curioso de la historia es que le ocurrió cuando estaba en el colegio. “El maestro me hizo subir sola a cantar al escenario, y solo veía millones de ojos mirándome, estaba muy nerviosa y no me salía la voz. Cuando acabé, el profesor me dio una lección al decirme que, cuando subes a un escenario, tienes el control absoluto del público, porque se quedan alucinados y ni se imaginan en valor que hay que tener para estar ahí, y con ese control puedes, o bien retenerlo, o bien renunciar a él. A partir de ese momento yo decidí retenerlo, y nunca más he vuelto a tener miedo en un escenario”, ha relatado Gloria.

‘I will survive’, un himno que habla de la superación

Gaynor es mundialmente conocida, entre otras cosas, por I will survive, una canción que es un himno para muchas personas. Gracias a ella, la cantante vivió uno de los momentos más emotivos de toda su carrera. Con los ojos vidriosos, ha contado que, cuando estuvo en Italia regrabando I will survive, cambió la letra de la canción “para dedicársela a Dios”: “Canté esa letra por primera vez en público allí, y al acabar el concierto, se me acercó una chica asiática que me dijo que llevaba un año viviendo en ese país y que no lo había pasado bien, pero que esa canción le había salvado. Pensaba volver a su casa y suicidarse, pero tras escucharme cantarla, había cambiado de opinión y había decidido que lucharía por sobrevivir”.

“Cuando canto esa canción, pienso en el accidente que casi me deja sin poder caminar, en la muerte de mi madre, y en muchas vivencias complicadas, pero cada uno la puede aplicar a su situación actual y a sus experiencias”, ha continuado diciendo Gloria, y es que su vida no ha sido nada fácil. La artista fue abusada cuando tan solo era una niña, y años después fue maltratada y explotada por el que era su marido. Ella ha asegurado que lo que la mantiene a flote, después de todo, es su fe en Dios: “Un día sentí la llamada de dios y nunca más volví a sentirme sola, sé que Dios está conmigo siempre, que mi vida está en sus manos”.

Como curiosidades, la artista ha revelado que su nombre real no es Gloria Gaynor, sino que es Gloria Fowles: “Me dijeron que tenía que cambiar mi apellido porque no era bueno para una cantante, que buscara un apellido que comenzara con G como mi nombre, y el primero que surgió fue Gaynor”. Además, comenzó a estudiar psicología a los 65 años y se licenció a los 71, aunque ha asegurado que no sería una buena psicóloga, porque “hablo demasiado y los psicólogos tienen que escuchar”. Próximamente, la artista estrenará un documental sobre su vida, titulado Gloria Gaynor: I Will Survive.