Después de tanto batallar había conseguido un buen suceso en 1975 con su álbum debut Never can say goodbye, gracias a la versión del tema homónimo. Las ventas disminuyeron en los siguientes discos y sentía que su estrella se estaba apagando sin haber brillado lo suficiente. Su compañía discográfica estaba dispuesta a no renovar el contrato. “La reina está muerta”, se comentaba por los pasillos de Polydor. La reina era ella, claro. Estaba por cumplir 35 años y volver a los clubes de jazz y R&B no era una opción. Al menos por el momento.