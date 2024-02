El largo y sinuoso camino de Gloria Gaynor, reflejado en un vibrante documental

Trailer de "Gloria Gaynor: I Will Survive"

Hace casi 50 años, Gloria Gaynor lanzó “I Will Survive”, la primera canción disco en encabezar las listas Billboard y la única en recibir un Grammy a la mejor grabación disco. 40 años después, ganó otro Grammy: por su álbum gospel de 2019, Testimony.

Tras un devastador divorcio a los 65 años, problemas económicos y de salud, había dado un giro triunfal hacia la música que siempre ha alimentado su fe, manteniéndose fiel al espíritu resistente y al talento idiosincrásico que la convirtieron en una superestrella.

Una nueva película, Gloria Gaynor: I Will Survive (Gloria Gaynor: Sobreviviré), celebra su legado. Examina el largo camino hasta llegar a Testimony, pero también el traumático pasado de Gaynor: cómo se crió en la pobreza, sobrevivió a una agresión sexual en la infancia y llegó a convertirse en un icono de la música.

Más allá del título, el documental utiliza “I Will Survive” como marco para describir la extraordinaria vida de Gaynor y las vidas de cada generación que la encuentra y la utiliza como banda sonora de sus propias luchas.

“Para mí, esa canción es el núcleo de mi propósito, que es llevar esperanza, ánimo, inspiración y empoderamiento a la gente, especialmente a las mujeres”, comentó Gaynor a través de Zoom desde Nueva York. “De eso va mi vida ahora. Y de eso creo que ha tratado durante muchos años y seguirá tratando”.

—Un documental es una magnífica oportunidad para plantearse su propia carrera. ¿Aprendió algo sobre vos misma en este proceso?

—Lo que aprendí en el proceso fue que, gracias a mi fe, he podido dejar de permitir que mis experiencias me definan. En algún momento lo permití. Así que he podido liberarme de eso y esa es una de las cosas que quiero transmitir al público: que tus malas experiencias no tienen por qué definirte.

—En la película, parece que “I Will Survive” es una canción que llegó a definirla muchas veces en su vida: problemas en la industria, su ex marido, la infancia y más allá.

—La canción era mi mantra antes de escuchar la melodía. Desde la primera vez que leí la letra, se convirtió en mi mantra, y ha seguido siéndolo durante toda mi vida. Es una herramienta maravillosa para mantenerme controlada y con los pies en la tierra y recordarme quién soy: que soy una auténtica superviviente y que puedo seguir siéndolo toda la vida.

La canción emblema de Gloria Gaynor que pasó de pieza feminista a alegato LGBT

—¿Cuándo empezó su amor por el gospel?

—Desde mi infancia. En mi casa siempre sonaba música gospel. Mi abuela era una cristiana devota... De niño, en mi casa se escuchaba mucha música gospel. Así que aprendí a amarla.

—¿Hay similitudes, en su opinión, entre la música disco y el gospel?

—Creo que hay dos cosas, dos similitudes, entre la música disco y el gospel. La primera es que ambas te llegan al alma y expresan cosas que ocurren en tu interior. Y la otra es que la música disco es la única música, en la historia de la música, que ha unido a gente de todas las razas, credos, colores, nacionalidades y edades. Y la música gospel tiene el mismo poder unificador.

—He oído a gente referirse al baile disco como “ir a la iglesia”, como si se tratara de una experiencia religiosa.

—Es espiritual.

Tras un divorcio devastador, Gaynor cuenta que encontró fuerza en la música gospel

—La película termina con un adelanto musical: ¿iba a publicar un nuevo álbum el año pasado, cuando cumplió 80 años? ¿Cuándo saldrá?

—Saldrá a finales de este año. Estamos componiendo. Ya hemos escrito varias canciones con grandes compositores con los que sigo trabajando. Gente que ha escrito para Miley Cyrus y Kelly Clarkson, Meghan Trainor, Dolly Parton - grandes, grandes escritores. Y estamos haciendo cosas muy buenas. Tenemos material muy bueno para la gente.

—¿Cómo celebraron su 80 cumpleaños?

—Tuvimos una fiesta maravillosa en un crucero de tres pisos. Dimos la vuelta a Nueva York y nos detuvimos a hacernos fotos delante del Empire State Building. Mis amigos se reunieron para traer de Florida a un pintor que me retrató boca abajo mientras todos le observábamos. Y fue increíble porque le mirábamos diciendo: “¿Qué está haciendo?”. Estaba como lanzando pintura y agitando los brazos y todo eso. Y yo pensaba: “Espero que no les importe pagar por esto”. Pero cuando terminó, le dio la vuelta y “Dios mío, es impresionante”.

Gloria Gaynor posa con su Grammy 2020 al Mejor Álbum de Raíces Gospel por "Testimony" (REUTERS/Mónica Almeida)

—La música disco ha entrado en la corriente principal del pop, incluso con la banda sonora de “Barbie”. ¿Qué opina de la continuidad de ese legado?

—Creo que es maravilloso. Y quizá el mundo esté empezando, o al menos el mundo de la música, a reconocerlo. La música disco nunca tuvo su merecido... Merece un lugar en cada década de la música.

—Cuando Estados Unidos le dio la espalda a la música disco, usted encontró un gran éxito en Europa. ¿Qué tiene de diferente ese público?

—Lo que vi y sigo viendo en el público es que no es de usar y tirar. Les gustan las cosas antiguas. Aprecian las cosas antiguas que perduran. A menudo digo que Estados Unidos es una estrella de rock adolescente que tiene una crisis de identidad. Vivimos en una especie de sociedad desechable y siempre estamos dispuestos a tirar algo que tiene más de unos pocos años. Mientras que ellos lo atesoran. Ven su valor y lo abrazan.

—¿Cómo considera ahora su legado?

—Con la canción “I Will Survive” recibí un regalo maravilloso para compartir con el mundo, para ayudarles a crecer y para inspirarles, elevarles, darles poder, animarles. Y espero que ese sea mi legado, eso es lo que he hecho y lo que mi música me permitirá seguir haciendo mucho después de que me haya ido.

Fuente: AP

[Fotos: Matt Licari/Invision/AP]