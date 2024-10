Dani García estrena su primer restaurante en Barcelona: todo lo que se sabe sobre la nueva sede de este asador con estrella Michelin

Foto de archivo de Dani García (Europa Press)

El chef malagueño Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelin, amplía aún más su presencia en España con su desembarco en Barcelona. En concreto, el cocinero marbellí aterriza en la Ciudad Condal con el concepto de Leña, y lo hace en uno de los hoteles más lujosos de la zona: el hotel Grand Hyatt Barcelona 5*, que completa así su oferta gastronómica conformada por otros tres restaurantes.

Con la nueva sede de Leña en Barcelona, el cocinero malagueño suma ya cuatro aperturas, tras replicar este concepto en Marbella (2020), Madrid (2021) y Dubai (2023). Serán cinco en pocos meses, pues el chef prevé recalar en Miami durante 2025. “Queremos que Leña arda en Barcelona. Me encanta estar en esta ciudad tan especial, que me apasiona y me gusta tanto”, ha subrayado García tras esta apertura.

En este asador, el restaurante más galardonado del chef en la actualidad, absolutamente todo gira en torno a la brasa y el fuego. En Barcelona, García replicará las fórmulas de aquello que le han hecho triunfar en otras grandes ciudades; una cocina que aprovecha las mejores carnes y las cocina a golpe de fuego con mimo y respeto al producto. En su nuevo Leña, el chef ofrecerá hasta siete cortes distintos de carne, así como platos icónicos de su marca personal como es la famosa hamburguesa de Dani García y otros platos de inspiración internacional.

Restaurante Leña, de Dani García.

Por ahora, aún se desconocen los detalles que rodean a este nuevo proyecto, pues García no ha hablado aún sobre la carta (sin perder de vista que el ticket medio del restaurante de Madrid está en torno a los 100 €), ni sobre el local (que apunta maneras si tenemos en cuenta que el Leña de Marbella fue premiado como restaurante más bonito del mundo en 2021).

La llegada de Leña a Barcelona es parte del plan de expansión del Grupo Dani García, que desde su creación en 2014 ha crecido exponencialmente en el panorama gastronómico internacional. En la actualidad, el grupo cuenta en total con 24 restaurantes que se encuentran repartidos en seis países, incluidos Estados Unidos y algunos de Oriente Medio, mientras que prevé en los próximos 12 meses abrir una docena de restaurantes en Miami, Los Ángeles, Barcelona, Mallorca y Marbella.

La quiebra del ‘delivery’ de Dani García

La apertura del nuevo proyecto de Dani García llega tras las noticias sobre el fracaso de su proyecto de delivery, denominado ‘La Gran Familia Mediterránea’. El servicio de comida a domicilio del chef malagueño, con el que se vinculó a youtubers y streamers como Ibai Llanos, lleva meses sin operar y acumula aún deudas pendientes, un problema que ha acarreado consecuencias legales para el cocinero.

Según informaba Economía Digital, la administración concursal designada por el Juez en el concurso de acreedores de Rima Gastronómica —la empresa de Dani García de envío de comida a domicilio— ha solicitado para el chef español cinco años de inhabilitación para administrar empresas y el pago de 2,5 millones de euros para atender pagos debidos a diversos acreedores. La inhabilitación de Dani García supondría que este tendría que abandonar la administración de sus 20 restaurantes presentes en seis países, con una plantilla de más de 1.000 personas.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.