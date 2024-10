Rafa Mora, un paso más cerca de ser policía tras obtener la nota más alta en las pruebas

Rafa Mora, en una imagen de archivo. (Fran Guerra/Europa Press)

Rafa Mora, conocido por su participación en programas de televisión como Mujeres y Hombes y Viceversa o Sálvame, sigue inmerso en el giro radical de su carrera profesional fuera de los platós. A sus 41 años, el valenciano ha aprobado las pruebas para convertirse en policía municipal en Pozuelo de Alarcón, Madrid, un sueño para el que lleva mucho tiempo preparándose.

Según los resultados publicados por el ayuntamiento del municipio madrileño, el exconcursante de Supervivientes ha obtenido la nota más alta de todos los aspirantes a las 15 plazas que se ofertan en el Cuerpo Municipal, con una puntuación de 8,04 en la media de las pruebas realizadas, que incluyen un reconocimiento médico. Así, el extronista de Telecinco regresa a sus orígenes laborales, pues antes de su salto a la fama trabajó en la Policía Portuaria de Valencia.

Tanto Mora como el resto de aspirantes que han superado esta fase dispondrán de tres días naturales, contados a partir de la publicación de las actas, para presentar los méritos a valorar en la fase de concurso. Una vez finalizado ese proceso, el ayuntamiento publicará la relación de personas aprobadas por orden de puntuación y elevará dicha relación al órgano municipal competente para su nombramiento como personal funcionario de carrera en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal. Los seleccionados tomarán posesión de su plaza aproximadamente un mes después de la publicación de la lista definitiva.

Rafa Mora, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Nuevos horizontes

Lo cierto es que Rafa Mora ya estaba planificando su vida fuera de Sálvame mientras trabajaba en el programa. En 2020, el colaborador decidió matricularse en Periodismo y aprobó las pruebas de acceso con un 7,28. “Me di cuenta de que pasaban los años y que hay semanas que trabajas más y otras menos… Tengo ilusión de una carrera, quiero evolucionar y formarme por si algún día esto se acaba”, confesaba en el espacio vespertino de Telecinco.

Sin embargo, no fue hasta tres años después cuando el tertuliano volvió a pronunciarse para contar cómo iba su proceso para convertirse en periodista, sorprendiendo al anunciar que había abandonado la carrera: “Me costó un poco bastante, no solo es aprobar, sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso… Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día de antes”, relataba. Y proseguía con unas palabras que levantaron ampollas en plató: “Me di cuenta de que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije ‘¿qué hago con 39 años aquí agobiado?’”.

Finalmente, el extronista encontró un nuevo horizonte profesional y decidió prepararse a conciencia para poder convertirse en policía municipal, un propósito que ahora está un paso más cerca de lograr después de obtener la mejor calificación en las pruebas previas a la fase de concurso.