Un exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa cuanto ganaba a la semana

Rafa Mora, antiguo colaborador de Mediaset, ha revelado recientemente cuánto se le pagaba por su participación en el programa de televisión Supervivientes. En estas declaraciones, ha destapado diferentes aspectos sobre las condiciones a las que se enfrentan los concursantes de este popular reality show.

En una entrevista para el pódcast Tengo un plan, el ex concursante de Supervivientes 2010, Rafa Mora, dio a conocer que su caché semanal oscilaba entre 5.000 y 10.000 euros. Durante las siete semanas que participó en el programa, combinando la supervivencia extrema en las Islas del Maíz y Cayos Perlas de Nicaragua, Mora acumuló una suma que ronda entre 35.000 y 70.000 euros. Este ingreso le ha permitido vivir cómodamente lejos de las cámaras.

Mora, quien adquirió popularidad en el programa de citas Mujeres y Hombres y Viceversa, también habló de los honorarios adicionales que recibían los concursantes eliminados. Según sus palabras, los ex concursantes percibían la mitad de lo ganado semanalmente por cada aparición en las galas posteriores, lo que sumaba un extra significativo a sus ingresos totales.

Uno de los puntos que más ha sorprendido es la abultada cláusula por abandono voluntaria del programa que Mora tuvo que firmar antes de comenzar. “Yo ganaba una pasta, pero la cláusula que firmé, si abandonaba, era mucho más grande de lo que podía haber ganado. Como saben lo duro que es, te ponen un caché y firmas, pero no se correspondía con la cláusula, que era muy gorda. No me podía ir”, explicó Mora en el pódcast.

Esta cláusula ascendía a 150.000 euros, una cifra astronómica que hacía impensable cualquier pensamiento de abandono. La disparidad entre el dinero ganado semanalmente y la sanción por abandonar pone de relieve el compromiso obligatorio que los participantes asumen al firmar para el show.

“En aquel entonces era muy duro, increíble”

Las confesiones de Mora no se limitaron solo a aspectos económicos, sino también a la dureza de la experiencia en la isla. “Ahora ha cambiado de productora y no sé cómo será, pero en aquel entonces era muy duro, increíble. De hecho, si a alguien le salían almorranas, o abandonaba o le cortaban las almorranas y le cosían en vivo en la playa, como fue el caso de Pipi Estrada”, recordó el ex concursante.

Mora compartió que perdió 16 kilos durante su estancia en las islas, y que lo más difícil de sobrellevar fue el hambre. Llegó al programa con la creencia de que la producción les proporcionaría comida para mantener su energía y aumentar la audiencia. “Les dije a mis compañeros que no hicieran nada, que tomaran el sol, porque seguro que nos iban a dar comida. A los siete días sin comer la gente me quería matar. Compartíamos un coco entre quince”, recordó.

La dureza del programa se hizo más evidente cuando, tras una semana sin casi comer, los concursantes se reunieron con el director, el psicólogo y el médico del programa para pedir comida. “Nos hicieron ver que el océano era el supermercado más grande. Y que si no, renunciáramos”, añadió Mora.

