La modelo de 81 años que ha conseguido ser finalista de Miss Universo en Corea del Sur

Choi Soon-Hwa, modelo de 81 años que se presenta al certamen de Miss Universo Corea (extraído de Euronews Culture/Youtube)

Choi Soon-Hwa demuestra que la edad no es una barrera infranqueable. A sus 81 años se ha convertido en la concursante más mayor en participar en el certamen Miss Corea del Sur, en el que se ha enfrentado a mujeres mucho más jóvenes que ella y ha conseguido llegar a la final. La modelo veterana se ha convertido en un ejemplo de superación y un modelo a seguir para todas aquellas mujeres que quieran cumplir sus sueños, independientemente de la edad en la que se encuentren.

Sin embargo, Choi Soon-Hwa no consiguió alzarse con el premio. La final, celebrada el lunes 30 de septiembre en un hotel de Seúl, tuvo como vencedora a Han Ariel, una estudiante de moda de 22 años. Sin embargo, la modelo veterana no piensa rendirse en su sueño de juventud de participar en Miss Universo: “no me preocupa que me eliminen. Buscaré otra oportunidad de ingresar”, decía recientemente. Choi, que desfiló con un vestido blanco y actuó en un concurso de canto, sí se llevó el título de al “mejor vestido”, lo que la animará a continuar con su carrera como modelo.

Choi Soon-hwa gana el título de "mejor vestido" en el certamen de Miss Corea del Sur 2024 (AP/Lee Jin-man)

“Nunca había caminado en línea recta hasta mis 70 años”

Choi Soon-hwa nació en 1943 y no comenzó sus primeros pasos en el mundo de la moda hasta los 70 años. Divorciada, enfermera, madre de dos hijos y abuela de tres nietos, deseaba ser modelo desde que era joven: “Tenía tanta envidia de las modelos que vestían ropa bonita en las revistas... También soñaba con convertirme en modelo usando ropa bonita como esa”, recuerda en una entrevista en un periódico coreano. Sin embargo, cuando se divorció de su marido, tuvo que enfrentarse a dificultades económicas que le llevaron a apartar su sueño y trabajar como cuidadora para pagar los estudios de sus hijos

Este hecho se convirtió en una oportunidad, pues uno de los pacientes a los que cuidaba le aseguró que tenía madera de modelo. Por ello, Choi tomó la decisión de apuntarse a una academia y perseguir su sueño: “Tienes que hacer lo que siempre quisiste hacer, las cosas que sacrificaste por criar a tus hijos. Tienes que hacerlo cuando seas viejo y, cuando lo hagas, serás muy feliz y encontrarás la felicidad en todo momento”.

Con 70 años, la enfermera comenzó a desfilar demostrando que la edad es solo un número y que nunca es tarde para intentar cumplir un sueño, al igual que ha hecho Alejandra Marisa Rodríguez al ganar el concurso Miss Buenos Aires con 60 años. Fue todo un reto desde el principio: “Nunca había caminado en línea recta hasta mis 70 años. Caminar como modelo, posar y sonreír eran difíciles para mí. Practiqué caminar, posar y sonreír todas las noches desde la medianoche hasta la 1:30 a.m. por dos años”, ha asegurado. Esta constancia y esfuerzo le llevó a hacer su primera pasarela a los 76 años.

Choi con otras candidatas al certamen de Miss Corea del Sur (extraido de Euronews Culture/Youtube)

Desde entonces, Choi ha protagonizado las portadas de revistas tan importantes como GQ, Vogue o Pump Magazine, así como ha participado en pasarelas de su país, como en la Semana de la Moda de Seúl. Sus pasos más recientes, aunque no los últimos, los ha dado en el certamen Miss Corea del Sur, al que ha podido presentarse tras la eliminación del límite de edad que antes había en el concurso.

Pese a no haberse alzado con el título, Choi se ha convertido en un precedente: “Espero que esto sirva como una oportunidad para promover la belleza interior y exterior de las mujeres coreanas mayores en el mundo. Espero poder ser de alguna pequeña ayuda en ese esfuerzo”.

Miss Universo 2024

Han Ariel se enfrentará como representante de Corea del Sur a otras 130 candidatas al título de Miss Universo en su edición número 73. El certamen, que se celebrará el 16 de noviembre de 2024 en Ciudad de México, contará con múltiples actividades que las concursantes podrán disfrutar desde su llegada al país, a partir del 29 de octubre. La modelo que se alce con la victoria sucederá a la nicaragüense Sheynnis Palacios, que ganó la competición en 2023.