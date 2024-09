Los Morancos revelan su versión más emotiva en ‘La Ruta’: “Hemos encontrado a gente maravillosa que nos ha dejado descolocados”

Los Morancos en 'La Ruta' (RTVE)

Los Morancos son uno de los dúos cómicos que más ha perdurado hasta día de hoy desde sus comienzos en los años 80. Habiendo pasado por Antena 3, Canal Sur y Mediaset; su relación con RTVE siempre se ha mantenido con fuerza, llegando incluso a presentar las campanadas de TVE junto a Ana Obregón en 2023. Sin embargo, ahora llegan a La 1 con un formato muy propio e íntimo, donde recorren el Camino de Santiago a través de toda la geografía española y descubren lugares y personas de lo más especiales.

La Ruta comenzó su aventura el pasado viernes en La 1 y, en ella, los sevillanos han conectado con una parte de sí mismos que desconocían. Para saber todos los detalles del formato, Infobae España pudo hablar con ellos durante la presentación de la nueva temporada de RTVE.

Pregunta: ¿Qué Morancos podremos ver en este nuevo programa y qué vamos a descubrir con la ruta vais a hacer?

Respuesta: (Jorge Cadaval: J. C.) Vais a ver a los dos hermanos a los que normalmente no está acostumbrada la gente, dos hermanos que se han metido en un embrollo después de mucho tiempo sin pisar la televisión. A pesar de MasterChef o Tu Cara Me Suena, esto ha sido un momento en nuestras vidas con mucho miedo de meternos a andar por España. Pero hemos encontrado a gente maravillosa que nos ha dejado descolocados completamente.

(César Cadaval: C. C.) Es un programa duro de hacer porque tienes que andar mucho y tienes muchas horas de grabación, pero había buen ambiente, buen rollo y, además, con ilusión. (J. C.) Yo creo que se nota cómo nos lo pasamos de bien, cómo disfrutamos, cómo nos divertimos, cómo escuchamos cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, le hicimos una entrevista al primer transexual que el Papa recibió en su residencia, que tiene un testimonio maravilloso, precioso, una historia muy bonita y que nos dejó con la boca abierta.

P: ¿Todas las historias que conoceremos están protagonizadas por personas anónimas?

R: (J. C.) Ahí hay que felicitar al equipo de producción de Iberia, a nuestra directora, a todo el mundo, porque nos han buscado personajes impresionantes. Ha sido un trabajo, un curro grande y la verdad que han acertado y sobre todo también en las tradiciones de algunos pueblos que no te las esperas. La España rural tan maravillosa que está ahí, que encuentra gente auténtica, que te da la en el corazón. Y eso a mí me ha tocado mucho. Me ha encantado porque está uno metido en la vorágine de su vida y de su historia, de sus teatros, de tus charlas y de una vida sin parar. Y cuando ves el punto que tiene la gente tan bonito, tan normal. A mí eso me ha parecido maravilloso.

P: Entonces, ¿descubriremos en ‘La Ruta’ una versión más emotiva de Los Morancos?

R: (J. C.) Mucho. He llorado como un tonto. Vamos, no te puedes hacer una idea de la dureza. Pero es que yo no es que sea de lágrima fácil, sino que la gente me ha hecho sentirme vulnerable, y que me ha partido el corazón. Me ha descolocado. Entonces esas cosas a mí me han encantado y me han vuelto loco. Y después estar con mi hermano allí, pegaditos. (C. C.) Nos ha venido muy bien a los dos. Porque hemos tenido muchos ratos del camino solos para hablar de nosotros, de la familia y de la vida.

P: ¿Y ha pesado el camino? ¿Han habido ampollas?

R: (C. C.) Ha habido de todo lo que tú no te puedes imaginar. Rozaduras, dolores de piernas y más que ya verás. Aunque hay cosas que no se han mostrado o que después no hemos dejado que se vieran, pero que están ahí. Por ejemplo, quise coger un dron viniendo de arriba y me corté los dedos.

P: ¿Y cuántos kilómetros en total habéis recorrido?

R: (J. C.) Pues de Sevilla fuimos a Córdoba, y luego de ahí a la Comunidad Valenciana. Después vamos a Cáceres, a Segovia, Lleida, Guipúzcoa, Asturias y Santiago. Caminamos por caminos rurales y naturales preciosos, sitios preciosos y con unas imágenes preciosas. La verdad que tiene mucho mérito el equipo también de cámara, la directora, la producción, etc. (C. C.) Yo creo que ha salido una cosa muy bonita que a la gente le va a gustar mucho.

P: Lleváis muchos años mano a mano con Televisión Española. ¿Cómo ha sido ese proceso para vosotros?

R: (J. C.) Nosotros hemos estado en esta casa muchísimos años, pero hacía mucho tiempo que no hacíamos televisión. Nosotros vamos a una entrevista a El Hormiguero o a una colaboración en un programa. Pero tener un formato nuestro hacía muchos años. Y nos apetecía, la verdad. Además, una idea muy bonita, que me ha gustado, es que nos hemos encontrado muy a gusto y hemos encontrado a gente que no nos esperábamos y que nos han descolocado, que es lo que más me ha gustado.

P: ¿Y qué opináis del exitazo de Broncano?

R: (J. C.) Todos deseamos lo mejor a todos los compañeros y no solo a Broncano, a cualquiera que esté en un programa que le vaya maravillosamente. Mira, todo aquel que se dedica a entretener a la gente y esté ahí dando la cara nos parece maravilloso. Así que enhorabuena Broncano, y enhorabuena a todos los que la dan para que la gente en su casa se lo pase bien y se ría, que es muy importante.

P: ¿Os ha servido este reto para poneros en forma?

R: (C. C.) Yo he puesto kilos en vez de perderlos. Pero era la segunda misión del programa, sí. (J. C.) Él tiene que bajar de peso porque tiene los triglicéridos que le salen por las orejas. Así que yo he ido midiéndolo, pero no siempre he podido. Cuando no lo veía claro, en esos ratos se hinchaba a comer las palmeras que compraba por el camino.

Jorge y César Cadaval, Los Morancos, posando durante la presentación de la programación navideña de RTVE, a 15 de diciembre de 2022, en Madrid (España). (Raúl Terrel / Europa Press)