Broncano se emociona en una noche muy sentimental en ‘La Revuelta’: un enfermo de malformaciones y el abrazo a una señora agradecida

Diego González Rivas y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta continua con la buena racha en audiencias en su guerra con el El Hormiguero. Sin embargo, este martes ha visto cómo sus datos caían casi tres puntos con respecto al lunes, a pesar de ganar a Pablo Motos en dos décimas con su gran apuesta de Illia Topuria.

Por ello, Broncano ha confesado que es consciente de que puede que estas victorias se daban a la novedad del formato: “Ayer volvimos a ser el programa más visto de la televisión. Hay que parar de decirlo porque las cosas retomarán su orden natural y volverá El Hormiguero a ganar como siempre”. Aún así, también es consciente de lo importante que ha sido su llegada a la televisión en abierto porque “cada vez hay más gente joven que ve la tele”.

Además, ha mandado al público unas palabras de parte de todo el equipo: “Hay mucha gente viéndolo y estamos muy contentos y agradecidos”. Y es que, La Revuelta comenzó su aventura teniendo una gran deficiencia en uno de los sectores de la población a los que más le costaba acceder: las mujeres mayores de 65 años. No obstante, con el paso de los días también han recibido el cariño de este y una de ellas ha querido acudir al programa para agradecer a Broncano personalmente.

Rosa es una señora que acudió la pasada temporada a La Resistencia y un año después vuelve a visitar al formato de El Terrat para darle un abrazo a Broncano: “La noche anterior de venir aquí, el año pasado, estaba muy triste y vine con mi hijo, que me dijo que tenía que participar. No conocía el programa y dije ‘si hay que participar, participo’”.

Permitidme describir este momento como el EMOTIVO agradecimiento de una señora a Broncano. Sé que da rabia pero es que ha sido un poco eso.



El momento más tele pública hasta la fecha. Cada vez más cerca el sueño de Broncano de convertirse en Juan y Medio. pic.twitter.com/V2dDl5Hhdc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 18, 2024

A la entrada del presentador al plató, no ha podido evitar darle un gran apretón de manos, algo que ha llevado a Broncano a querer conocer la razón: “El apretón que te he dado hoy es porque aquel día fui muy feliz y me lo pasé muy bien, y te doy las gracias”. Finalmente, ambos se han fundido en un abrazo ante la emoción de la zaragozana, quien le ha prometido que acudiría a su parroquia y llenaría un autobús completo de mujeres mayores de 65 años para traerlas al programa.

Un invitado salvavidas

Por otro lado, el invitado de la noche ha sido el cirujano Diego González Rivas, creador de la técnica de cirugía torácica mínimamente invasiva que opera con una sola incisión. “Operamos sin tener que abrir y el paciente se da de alta en dos días”, ha aclarado el médico. Quien ha explicado que estos avances son muy importantes para los pacientes: “La cirugía torácica es la más dolorosa de todas, porque de forma clásica se hace una gran incisión y con un separador se levantan las costillas y operas. Antes de que llegara yo ya había gente que lo hacía en dos y tres incisiones pero yo lo reduje a una y cambió el destino de la cirugía torácica mundialmente”.

Es el cirujano que ha operado en más países del mundo en la historia, con 136 países a sus espaldas. Gracias a su fundación, ha podido ayudar a personas en lugares como Sudán del Sur o Corea del Norte; pero ha asegurado que “operar en África de forma mínimamente invasiva es muy complicado, porque nos tenemos que preparar desde meses sobre cómo llevar las grapadoras o las cámaras”.

Diego González Rivas en 'La Revuelta' (RTVE)

Al preguntarle por uno de los casos, González Rivas ha comentado una operación que realizó a un enfermo de malformación pulmonar en un país africano. Según ha explicado el médico, el chico llevaba más de 14 años expulsando sangre por la boca y había estado a punto de morir en dos ocasiones. Pero para sorpresa del público, el cirujano ha contactado por videollamada con Osman y juntos han protagonizado un momento muy emotivo.

“I am happy, I am healthy now (Estoy contento, ahora estoy sano)”, ha comenzado diciendo el paciente. González Rivas ha comentado que la operación costaba 4.500 dólares y él no podía pagarlos. Tras esto, Osman ha explicado lo importante que ha sido para él esta operación porque “I don’t vomit blood anymore (Ya no vomito sangre)”. “Le deseamos que esté bien y que disfrute la vida ahora que no tiene ese problema y le mandamos mucho cariño desde España”, ha finalizado diciendo un Broncano muy afectado y que durante unos segundos no ha sabido cómo continuar con el programa.

