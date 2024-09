Un hombre harto de los gemidos de los vecinos pega carteles por el edificio: “No dejan saber si están disfrutando o pidiendo auxilio”

Cartel con el que un vecino se queja de los ruidos (Captura Imagen en X @jatirado_oc)

Una comunidad de vecinos es algo de los más curioso. Los vecinos pueden ser amables, encontrarte con ellos todos los días o simplemente, no verles nunca. Tanto juego da una comunidad que los directores de series no han dejado escapar esos momentos en donde los vecinos se conocen y comparten, en un edificio, sus vidas. Series como Aquí no hay quien viva, La que se Avecina o Aída, relatan estas tronchantes relaciones entre vecinos del barrio o un mismo bloque que han tenido gran existo en nuestras televisiones.

Pero toda ficción tiene su parte de realidad. Un miembro anónimo de una comunidad de vecinos de Calo, en Teo (A Coruña), ha pegado unos carteles por toda la comunidad en donde se queja del ruido de otros residentes en su edificio, sin identificarlos.

Revista de sociedad

Como si de una revista de cotilleos se tratara, el autor de la carta sorprende con su ingenio y diseño de la misma. En ella, no dudó en imitar el estilo de Lady Whistledown, una de las protagonistas de la popular serie Los Bridgerton.

El mensaje era el siguiente: “A mis fogosos vecinos: todos sabemos que el uso de las relaciones maritales es salud. Hecho muy importante y que para otros puede resultar aterrador. Parece ser que desde hace algún tiempo vuestras relaciones íntimas han dejado de serlo, pasando a ser escuchadas por todos. Privando a los demás vecinos colindantes de su merecido descanso y asustando a los más pequeños”.

#YahoraSonsoles #Programas "A mis fogosos vecinos": la carta de una mujer en La Coruña, indignada ante los gritos de una pareja https://t.co/D5Bte5WGmS pic.twitter.com/ewwdgyhQRe — Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) September 13, 2024

¿Hay vidas en peligro?

El autor anónimo expone su preocupación irónica: “Los gritos descontrolados de ella no dejan saber si está disfrutando o pidiendo auxilio, porque parece que la estuvieran matando”. Les pide control a los implicados ya que, como dice en el comunicado: “Están privando a los vecinos de su merecido descanso”.

De no haber control por parte de la pareja, el anónimo se verá obligado a tomar medidas mayores como “llamar a los agentes del orden” para que “aclaren si hay alguna vida en riesgo”. Por lo que parece, los implicados se darán rápidamente por aludidos, pero habrá que esperar para saber si los vecinos pueden dormir las siguientes noches.

Debates televisivos

La publicación de esta carta no ha tardado en hacerse eco y ya es viral en redes sociales. Tanto, que el contenido de la misma dirige tertulias matinales como Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3.

Los reporteros del programa se acercaron a la zona y preguntaron a un vecino: “Yo no sabía de la existencia de los carteles. Me enteré cuando vi ayer tanta televisión por aquí y me preguntaron”, reconoce un inquilino a La Voz de una urbanización cercana.

El mismo presidente de la comunidad se ha visto obligado a acudir a varios programas para aclarar la situación: “Llevo aquí 20 años y el único grito que escucho es el de los pajaritos”, reconocía en el programa Y ahora Sonsoles, defendiendo que desconocía tanto quién era el autor de la nota como los destinatarios de la misma. “Hay mucho envidioso por la vida”, apuntaba este hombre entre bromas.