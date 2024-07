Se quejaron de los ruidos molestos de los vecinos pero la respuesta los desconcertó: “El departamento está vacío”

Una nota de queja y una respuesta ingeniosa desatan la intriga en una comunidad, donde los vecinos aseguran escuchar ruidos nocturnos provenientes de un piso completamente deshabitado (X: @liosdevecinos)

Las quejas entre vecinos por ruidos, suciedad y comportamientos molestos son muy comunes. Sin embargo, lo que no es tan habitual es que el origen de estos problemas sea un piso completamente deshabitado. Esta peculiar situación captó la atención de muchos, gracias a la popular cuenta de X @liosdevecinos.

En esta ocasión, la historia comienza con una nota de queja colocada en un edificio de España. Un vecino molesto dejó un mensaje que decía: “Por favor, procurad no dar golpes ni arrastrar muebles durante la noche. Gracias”. Hasta aquí, todo parece normal. No obstante, el detalle desconcertante es que el piso al que se refiere la queja estuvo vacío durante todo el verano.

El dueño del inmueble, visiblemente confundido y frustrado, compartió su experiencia en las redes sociales. “Todo el verano con el piso de Granada vacío, pero aun así los vecinos están empeñados en llevarse bien con nosotros. Repito y recalco lo de ‘todo el verano vacío’”, explicó.

En un giro casi cinematográfico, el propietario decidió responder a sus vecinos con una nota que bien podría ser parte de un guion de película de terror: “Hola, el piso está totalmente vacío desde junio hasta septiembre. Si escucháis muebles moverse durante la noche, grabadlo para enviárselo a Iker Jiménez. Un saludo”.

El tuit del propietario rápidamente se volvió viral, acumulando miles de interacciones y comentarios. Los usuarios no tardaron en hacer sus propias conjeturas. Algunos sugirieron que podría ser el edificio en sí el que está generando los ruidos, mientras que otros simplemente se divirtieron con la insólita situación.

“Pues llamarme conspiranoica pero... ¿Y si la nota no es de ningún vecino, si no de alguien que quiera comprobar que el piso está vacío?”, “Una fiesta de los vecinos” y Tiene ocupas y no se entera”, son algunos de los mensajes.