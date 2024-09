Valeria Ros, la nueva colaboradora de ‘La Revuelta’ que se estrena con un desafortunado comentario a la cantante de Megara

Valeria Ros aparece en el programa de David Broncano y cuenta cómo fue su encuentro con Rubiales (Movistar)

La humorista Valeria Ros se ha visto forzada a abandonar Atresmedia para unirse a La Revuelta, el programa de David Broncano de TVE. Durante su aparición en el segundo programa del show de la televisión pública, Broncano mencionó la situación laboral de Ros, resaltando que era un problema que ella trabajara en el Zapeando. La contestación de su compañero Grison fue sarcástica, pero clara: “Ya no”, explicando así que la también locutora había cambiado completamente de cadena.

Ros explicó que uno de los motivos de su decisión fue la imposibilidad de mantener colaboraciones en múltiples televisiones. “Los que no me hacen elegir”, afirmó Ros refiriéndose a TVE, mostrando su plena confianza en el éxito del programa La Revuelta. Además, Broncano, en su característico tono de humor, le dijo: “Te has equivocado, la has cagado”, aunque la propia comediante se mostró positiva, afirmando que “lo vamos a petar”.

El cambio de Valeria Ros no ha sido repentina. En la temporada anterior, ya había colaborado con Broncano en La Resistencia, programa que se emitía en Movistar Plus+. El salto a La Revuelta, programa que compite directamente con El Hormiguero de Pablo Motos, hizo incompatible que Ros siguiera participando en espacios de Atresmedia, de acuerdo con lo que se debatió en La Revuelta.

Un comentario desafortunado en su debut en ‘La Revuelta’

Antes de la primera aparición de Valeria Ros en La Revuelta, Sergio Bezos realizó un show previo para interactuar con el público, entre las que se encontraba Kenzy Loevett, vocalista de la banda Megara. La cantante fue elegida por el resto del público para ocupar un puesto especial en el programa, nada menos que una silla de playa.

Kenzy Loevett es una figura reconocida por los seguidores del Benidorm Fest 2023 y del Festival de Eurovisión 2024, donde representó a San Marino. Su intervención en el programa dio un giro inesperado cuando David Broncano le pidió que interpretara una canción a capela, momento en el que Loevett dejó a todos sorprendidos con su actuación vocal.

Minutos después, Ros realizó su debut en la televisión pública. Durante su intervención, reaccionó a un comentario hecho desde el público diciendo: “Es una mierda de chiste. Oye tú, que tienes una banda de rock que tampoco la conoce ni Perry”, lo que provocó la recriminación de Broncano, que señaló que había sido inapropiado. “Y además somos mujeres, perdón, lo siento”, se disculpó Ros.

Loevett, por su parte, decidió explicar lo ocurrido a través de un vídeo en sus redes sociales: “Yo que iba pequeña, intentando no llamar la atención, no me apetecía que me sacaran en ningún lado porque cuando hablo, sube el pan”, comentó, añadiendo información sobre su trayectoria y la de su banda. “Para los que no nos conozcan, como ha sido el caso de Valeria Ros, deciros que somos una banda, que tenemos tres discos y hemos estado en Eurovisión este año y en el Benidorm Fest el año anterior”, explicó la cantante. También señaló que, a pesar del incidente, había disfrutado del formato producido por RTVE.

Dos temas que nos incumben en el día de hoy.

💃 1.¿Por qué hemos salido en @LaRevuelta_TVE



🐤 2.Además traemos un concurso para que si te ha pasado como a Valeria Ros , no tenías ni puta idea de quienes somos o simplemente quieres llevarte un regalico a casa



🩷Full video en IG pic.twitter.com/qO5MAlBe1m — MEGARA (@weareMEGARA) September 10, 2024

Actriz, humorista y locutora de radio

Valeria Ros es una profesional polifacética, conocida por su labor como actriz, humorista y locutora de radio. Ha colaborado en varios programas importantes de televisión y radio. Comenzó su carrera en Londres, actuando en escenarios de bares, y después volvió a España. Ya aquí, ganó un concurso de monólogos de la Cadena Ser, llegando a trabajar como locutora y guionista en la cadena.

En el ámbito televisivo, Ros ha trabajado en plataformas como Comedy Central, HBO Max y Atresmedia. Fue la figura habitual en Zapeando de La Sexta y participó en Tu cara me suena, compaginando su trabajo allí con proyectos televisivos como Sexo, famosos y muñecas de trapo en Atresplayer.

Además, Ros presentó Fboy Island España en HBO Max en 2021, un programa de telerrealidad que, pese a no seguir más allá de su primera temporada, le dio experiencia en la conducción de programas de televisión.

Ahora, dando un salto significativo en su carrera, Valeria Ros ha depositado su confianza en el nuevo reto representado por David Broncano y TVE. La humorista ha apostado por el éxito de La Revuelta y se ha visto forzada a dejar definitivamente Atresmedia, donde tenía una presencia destacada.