Todas las veces que Broncano visitó ‘El Hormiguero’: desde la respuesta a su pregunta más famosa hasta la interrupción en la entrevista a Rosalía

David Broncano en 'El Hormiguero' en junio de 2018 (ATRESMEDIA)

En solo unos minutos la televisión española vivirá un hecho histórico con el enfrentamiento de audiencias entre El Hormiguero y La Revuelta. David Broncano aterriza por primera vez en La 1 como apuesta de la nueva temporada de RTVE para ganar adeptos a su prime time y Pablo Motos vigilará desde cerca este nuevo recorrido.

El Hormiguero ha conseguido “crear una rutina en los hogares españoles”, tal y como describió Broncano hace unos días a Infobae España, por lo que el programa comienza con una clara ventaja. Tanto es así, que tras su estreno la pasada semana se hacía con el mejor dato de su historia al anotar un 21% de cuota de pantalla y más de 2 millones de espectadores.

Quedan pocos famosos en el mundo que no hayan acudido al programa de Antena 3. Desde Justin Bieber hasta Vicky Martín Berrocal pasando por Liam Neeson, Pablo Motos ha conseguido brindar a la sociedad españolas insólitas entrevistas con personajes de primera. Y entre esta larga lista no podía faltar el nombre de David Broncano.

Hace seis años, solo unos meses después de comenzar sus andadas en Movistar Plus+, el presentador de La Resistencia era invitado por Motos para comentar sobre su programa, a sabiendas de que era su mayor competencia. En la entrevista ambos hablaron con mucha naturalidad sobre el tema y el valenciano no quiso perder la oportunidad de hacerle las preguntas estrellas a Broncano.

Una de las grandes incógnitas sobre La Revuelta es el mantenimiento del humor gamberro y soez que caracteriza al formato; y es que el momento estrella del programa llega cuando el presentador pregunta a su entrevistado: “¿Cuántas relaciones sexuales has mantenido en el último mes?” y “¿Cuánto dinero tienes en el banco?”.

A pesar de lo tentadoras que son ambas preguntas, parece ser que a Pablo Motos la que más le interesaba era la última y tiró de anécdota para obligar a Broncano a responderla: “Una vez fue Nathy Peluso a tu programa, le hiciste la pregunta y ella se ofendió. Y decidió preguntártelo a ti. Pero tú le dijiste: ‘Esa pregunta solo la responderé si voy a El Hormiguero y me la pregunta Pablo Motos’”.

Tras mucho tira y afloja y titubeos, el presentador de Antena 3 consiguió que el jiennense le indicara un abanico: “Más de 500 mil y menos de 600 mil”. Ante su valentía, Motos no dudó en darle la mano y felicitarlo. Sin embargo, a pesar de haber pasado más de seis años de ese momento, el valenciano no ha acudido a su programa a responderlas él, aunque Broncano no ha dejado nunca de mandarle indirectas.

Su segunda y última vez

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que el presentador de La Resistencia ha acudido al plató de Antena 3. Unos meses más tarde, y aun manteniendo el buen rollo entre ambos formatos, irrumpía de sorpresa en una entrevista a Rosalía. Junto a Dani Martín y montado en un patinete, ambos llegaban al plató gracias a una apuesta. “Hace un par de semanas entrevisté a Dani en La Resistencia y me comentó que tenía la tarjeta platino de El Hormiguero. Y me dijo: ‘Pablo dice que con esto puedo ir cuando quiera al programa’”, comenzaba explicando Broncano.

David Broncano y Dani Martín en 'El Hormiguero' en noviembre de 2018 (ATRESMEDIA)

“Yo le dije: ‘No hay huevos’ y no sabía que estaba tan loco. Nosotros íbamos a jugar al tenis, venimos en chándal”, comentó ante la incredulidad de Pablo Motos. “Este es un chaval que está empezando en la tele y este es uno que está acabando en la música”, indicó en broma a Rosalía en ese momento. No obstante, ese chico que empezaba en la televisión se ha convertido en su mayor competidor y en solo unas horas conoceremos quién gana la batalla del prime time.