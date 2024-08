Latre, Motos y Broncano, tres rivales a la conquista del ‘access’: todo lo que se sabe de la gran batalla televisiva de la temporada

Carlos Latre, Pablo Motos y David Broncano, en montaje de Infobae. (Fotos: Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+)

La franja del access prime time va a tener un protagonismo inusitado en el comienzo de la nueva temporada televisiva. Tras más de una década de liderazgo inalcanzable de El Hormiguero, las dos principales cadenas rivales de Antena 3 presentarán sus grandes apuestas para tratar de hacer frente al espacio de Pablo Motos. David Broncano se ha convertido en el fichaje del año en TVE para presentar la renovada versión de La Resistencia en La 1, mientras que Carlos Latre es la figura en la que confiará Telecinco para esta particular batalla a tres.

Aunque todavía no se ha comunicado oficialmente la fecha de estreno de ninguno de los formatos, en los últimos días se han ido conociendo los planes de cada cadena para este arranque de temporada, un comienzo en el que la disputa por la audiencia del access se iniciará ‘en diferido’, pues los tres programas tienen previstas fechas de estreno distintas.

‘Babylon Show’ abre fuego

Telecinco ha decidido adelantarse a sus rivales y ser la primera en mostrar sus cartas para la franja más codiciada por los anunciantes. Carlos Latre se pondrá al frente de Babylon Show a partir del próximo lunes 26 de agosto, según publica El Televisero.

🥳 @Carlos_Latre avanza a su primer invitado desde el plató de 'Babylon Show': Luis de la Fuente, seleccionador nacional de la @SEFutbol. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/syizeWfJ23 — Mediaset España (@mediasetcom) August 19, 2024

En el nuevo vídeo promocional publicado por la cadena de Mediaset, el imitador aparece ya en el plató del programa y desvela quién será el primer invitado, que ejercerá como ‘padrino’ del formato. “Ya tenemos todo preparado para abriros el universo de Babylon, un sitio donde todo es posible y donde el sentido del humor tiene todo el sentido”, expresa el presentador.

El espacio combinará “actualidad, humor, colaboradores, secciones, análisis, reportajes y mucho más” y contará con la presencia de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección masculina de fútbol, como invitado de la primera entrega.

El Hormiguero, a mantener el trono

Mientras las cadenas rivales buscan dar con la tecla para acabar con la era de monopolio de El Hormiguero, Antena 3 saca pecho del espacio presentado por Pablo Motos y presume de tener “el programa líder y más visto de la televisión”.

Si buscas el mayor espectáculo de la televisión en el diccionario, seguro que sale @El_Hormiguero. 😎



¿No te lo crees? Júzgalo tú mismo. 🐜#ElHormiguero 👉 https://t.co/xyMOg0yxUH pic.twitter.com/c2yM6UWrLz — Antena 3 (@antena3com) August 13, 2024

La cadena de Atresmedia promociona la próxima temporada del formato con un vídeo en el que recopila algunos de sus mejores momentos y lo define como “el mayor espectáculo de la televisión”. No en vano, el programa ha logrado firmar una década ininterrumpida de liderazgo en el access.

No se esperan grandes cambios para la nueva temporada de El Hormiguero, que no necesita variar su fórmula del éxito mientras le siga funcionando. Por el momento, Antena 3 no ha desvelado cuándo se producirá la vuelta de Pablo Motos, aunque suena con fuerza la fecha del lunes 2 de septiembre.

Broncano, el fichaje más polémico

El aterrizaje de David Broncano en RTVE ha provocado un auténtico sismo en la Corporación. El conflicto interno por las condiciones del contrato del cómico desembocó en la destitución del entonces director de Contenidos Generales, José Pablo López, y acto seguido el cese de la expresidenta interina que decidió la salida de López, Elena Sánchez Caballero.

Pese a las turbulencias, el acuerdo finalmente se cerró por dos temporadas y 28 millones de euros, pero a falta de unas semanas para el gran estreno, poco se sabe sobre el formato que el humorista va a conducir en la pública.

Se viene un frente que va a pasar por toda la península con mucha ilusión y aceite de oliva.



Muy pronto llega @davidbroncano a @La1_tve pic.twitter.com/4wHV8HiPTO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 19, 2024

Aunque se espera que no difiera mucho del espíritu de La Resistencia, el nombre no podrá ser ese, pues los derechos pertenecen a Movistar Plus+. Además, el espacio deberá adaptar el tono, ya que se emitirá en otro horario y en una cadena pública. Por el momento, lo que se sabe es que el programa iniciará sus emisiones el lunes 9 de septiembre, según ha adelantado El Periódico.

Tras desconcertar con la falta de promoción de la que sin duda es su gran apuesta de la temporada, RTVE publicaba hace unos días una nueva promo del espacio de Broncano. En el vídeo, Jorge Ponce se convierte en presentador de El Tiempo para anunciar la llegada de un nuevo frente “irregular y sobrevalorado” que no es otro que la cara de David Broncano. Aunque en este adelanto ya se puede apreciar el tono surrealista y gamberro característico del universo La Resistencia, el ente público sigue sin desvelar el nombre y otros detalles sobre el formato.