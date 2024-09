La vida familiar de David Broncano: su madre matemática, su hermano director de orquesta y su pareja, la actriz Silvia Alonso

09/09/2023 El presentador David Broncano en la alfombra naranja previa a la gala de clausura del FesTVal de Vitoria. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS

Este lunes 9 de septiembre no será un día cualquiera en la televisión española. David Broncano, el humorista que conquistó al público desde el Teatro Arlequín con La Resistencia, desembarca en RTVE con La Revuelta en un movimiento histórico que ha revolucionado la cadena pública. Hace unos meses se anunciaba el polémico fichaje del jiennense en La 1 como apuesta para el prime time en esta nueva temporada, provocando así que El Hormiguero, el líder indiscutible de las noches de la televisión, sacara sus mejores cartas para la lucha de audiencias. De esta manera, el país entero comenzaba a conocer el nombre de David Broncano; pero, ¿quién es realmente el presentador que ha conquistado a los jóvenes de España?

Nacido en Santiago de Compostela el 30 de diciembre de 1984, su vida daba un giro cuando su familia decide mudarse a Orcera, Jaén, teniendo él a penas unos años. Sus padres, Javier e Isabel, ella profesora de matemáticas en el instituto donde estudió, arraigaron sus raíces en la localidad andaluza, provocando así que sus dos hijos se consideren más del sur que del norte. Hace unos años, el propio presentador desvelaba la curiosa anécdota que llevó a sus padres a enamorarse: “El otro día me contaron mis padres que se conocieron en Madrid de marcha en el año ochenta y pico. No se dieron ni los teléfonos ni nada, pero se gustaron un poco y quedaron pasados unos días en El Retiro. Mi padre fue, pero mi madre no”.

Y es que, aunque su madre se pensó mejor lo de quedar con Javier, el propio destino hizo que sus caminos se volvieran a unir: “Una semana después, con lo grande que es Madrid, se encontraron por la calle por casualidad, vivían en distintos barrios. Ahora son marido y mujer, nací yo…”. Pero no solo tuvieron a David, ya que Broncano tiene un hermano menor de dos años llamado Daniel, quien es un reconocido clarinetista miembro de la Real Orquesta Filarmónica de Londres y ahora director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Su hermano, Daniel Broncano

El hermano del periodista tuvo muy clara su profesión desde joven y con once años montaba un programa de música clásica en la radio local. Comenzó tocando el oboe, para después decidirse por el clarinete en la banda de música de Orcera y su gran pasión lo llevó a estudiar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Royal College of Music de Londres, según indica la revista Mujer Hoy.

Aunque es actualmente el director técnico de la Sinfónica de Tenerife, su pasión por la gestión cultural y la divulgación musical provocó que su gran sueño fuera la creación de un festival de música en el que mostrar el arte de pequeños y grandes artistas. Un proyecto que compartió con su mujer, la mezzosoprano neozelandesa Felicity Smith, y que produjo el nacimiento del Festival Música en Segura, un lugar de “delicatessen” musical en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Sin embargo, el hermano de David Broncano sufrió un duro revés y tuvo que despedir a su esposa antes de tiempo. “Felicity murió de golpe ocho meses antes del primer festival, un hecho que dio la vuelta a mi vida”, declaraba Daniel en El País en abril de 2019.

Su pasado laboral

Por su parte, el cómico se mudó a Madrid para estudiar Informática y Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense, aunque en el programa de Movistar Plus+ alardeó sobre su pasión por la Física, la cual lo llevó a formarse también en ella porque “le encanta”. Su salto a los medios de comunicación llegó en 2006, cuando solo tenía 22 años y probaba suerte en el concurso de Telemadrid Metro a Metro. Este pequeño roce con el mundo de la información lo animó a dejar los estudios y probar suerte en el plano laboral.

En 2008 llegaba su gran oportunidad de participar en el programa Nuevos Cómicos de Paramount Comedy; y aunque aseguró no le hizo ninguna gracia a su familia, para él fue su gran carta de presentación gracias a su humor fresco e inteligente. Tras esto, llegaron nuevos retos como Estas no son las noticias de Cuatro, El club de la comedia en LaSexta, y probaba suerte en la radio al comenzar a ser colaborador en No somos nadie de M80 y programas como Anda Ya o Yu, no te pierdas nada de Los40.

DANI MARTINEZ, DANI ROVIRA, DAVID BRONCANO Y QUEQUÉ EN LA OBRA "RECHACE IMITACIONES" (Europa Press) 17/5/2011

Esto último fue lo que produjo su entrada en Cadena Ser en 2011, espacio en el que tres años después se le permitió desarrollar lo que sería el comienzo de su éxito laboral: La vida moderna, junto a Ignatius Farray y Quequé. Broncano se hizo un nombre por su humor satírico e irónico y gracias a este llegó su salto en 2016 a Movistar Plus+, donde comenzaría a colaborar con Andreu Buenafuente en Lait Motiv.

Más tarde, en 2018, Buenafuente sería quien le ofrecería la oportunidad de presentar un nuevo programa para Movistar Plus+ producido por su productora, El Terrat, y llamado La Resistencia. Seis años después, cambia de nombre y de cadena, pero es imborrable el éxito de un formato que ha conseguido hacerse con el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento en 2019, el Premio Iris a Mejor programa en 2021 y el Premio Berlanga al Humor a Mejor programa de entretenimiento en 2022.

Los Premios Iris reunen a los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país (José Oliva / Europa Press)

Su vida sentimental

A pesar de su éxito profesional, David Broncano no ha tenido tanta suerte en el amor y se le han conocido varias relaciones que no han terminado de cuajar. Tras muchos rumores de noviazgo con mujeres como Adriana Ugarte o Cristina Teva, en 2019 se confirmaba la primera con la tenista Paula Badosa. Pareja actual de Stéfanos Tsitsipás y ganadora de Roland Garros, mantuvo una discreta relación con el periodista hasta octubre de 2020, algo que Broncano recordó en su posterior visita a La Resistencia: “Yo te conocí cuando eras como la número 90 y ahora eres la 2, en tan solo un año y medio. Te entrené un poco”.

Por el programa de Movistar Plus+ también ha pasado su actual pareja: Silvia Alonso. En 2021 se revelaba su romance y desde entonces se les ha podido ver juntos en contadas ocasiones, como en el Mutua Madrid Open. Sin embargo, la confirmación de su relación llegaba en su visita al programa, cuando la actriz y el jiennense hablaron sin tapujos sobre su vida sexual y la situación económica del humorista: “Sobre el dinero, podría dar la entrada de un piso. Si no fuera porque ahora mismo estoy en paro. Tengo ahorros, pero claro, no tantos como tú, porque claro, yo ahora sé cosas...”.

Silvia Alonso y David Broncano en el partido de Aryna Sabalenka contra Iga Swiatek en la final femenina de la Mutua Madrid Open a 06 de Mayo de 2023 en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)