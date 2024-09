La Escuela Naval de Marín toma medidas urgentes con la princesa Leonor tras no cumplir con las exigencias del centro

La princesa Leonor realiza su primera salida a la mar en instrucción en la Escuela Naval Militar de Marín (Casa Real)

La princesa Leonor acaba de cumplir su primera semana en la Escuela Naval de Marín, donde ingresó el pasado 29 de agosto como alumna de tercero con el rango de guardimarina. Y es que cuando la princesa de Asturias herede el trono, también tendrá la gran responsabilidad de ser jefa del mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es por ello que la instrucción por los diferentes ejércitos es un requisito obligatorio para ella.

La primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia se trasladó a Pontevedra para cursar su segundo año de formación militar castrense tras haber puesto fin a su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, donde recibió el título de dama cadete alférez a manos de su padre. En los últimos días, la casa real española ha difundido varias imágenes de sus primeras jornadas de instrucción, donde se la ha visto enfrentándose a intensos desafíos.

Pese a que la hermana de la infanta Sofía está sumamente integrada con el resto de sus compañeros, lo cierto es que su paso por Galicia no está yendo tan bien como se esperaría. La Escuela Naval de Marín es uno de los centros de mayor exigencia militar del país, algo que, en principio, no debería preocupar a Leonor después de haber estado formándose en el Ejército de Tierra en Zaragoza.

La Princesa Heredera Leonor de España llega a la Escuela Naval de Marín el 29 de agosto de 2024. El 29 de agosto de 2024 en Marín, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images)

“No está en condiciones óptimas”

Sin embargo, el desarrollo de las primeras actividades de la princesa Leonor en Pontevedra han puesto de manifiesto algunas de sus carencias. Los altos mandos de la Escuela Naval de Marín se encuentran preocupados por la futura reina de España tras percatarse de un pequeño inconveniente en su formación. Tanto es así que la institución se ha visto en la obligación de tomar medidas urgentes para paliar sus consecuencias, que podrían poner en jaque su instrucción y su buen desempeño en el centro.

De acuerdo con la información desvelada por el medio Monarquía Confidencial, los responsables del centro no consideran que la heredera al trono no cuenta con la formación física necesaria que se exige al conjunto de los alumnos de su promoción de cara a superar las duras pruebas del curso. Las fuentas cercanas al centro han desvelado a la ya citada publicación que Leonor “no está en condiciones óptimas para seguir los entrenamientos estrictos a los que están acostumbrados aquí”.

La princesa Leonor junto con sus compañeros en el Restaurante Tapería D'Elvi (Extraído de la cuenta de Facebook @TaperíaBocateríaD'Elvi)

En otras palabras, la hija de los reyes tiene ante sí el desafío de ponerse en forma cuanto antes si quiere superar las pruebas que, de aquí en adelante, va a tener que afrontar, indican las fuentes consultadas por Monarquía Confidencial. De esta manera, los altos mandos de la Escuela Naval de Marín han puesto en marcha un plan con el fin de suplir esta carencia en la princesa, quien a partir de ahora desarrollará un estricto entrenamiento en la academia como parte de su formación personalizada.

Nada más llegar a Marín, Leonor formó parte de una intensa jornada de competiciones deportivas entre brigadas. Aunque su equipo logró alcanzar el primer puesto, lo cierto es que dichas pruebas pusieron de manifiesto su deficitaria preparación física, según el ya citado medio. Así, el principal objetivo de Leonor será mejorar su estado físico para situarse al mismo nivel que el resto de sus compañeros de promoción. Eso sí, tendrá que hacerlo en un tiempo récord.

La princesa Leonor jura la Constitución