La primera salida nocturna de la princesa Leonor con sus compañeros de Marín: disfrutó de las discotecas de Pontevedra

En una tradición que se mantiene viva, la princesa Leonor de Borbón ha comenzado su formación naval en la Escuela Naval de Marín para seguir los pasos de los miembros de la realeza española que comparten una pasión por el mar. Así, fue el 23 de julio cuando Leonor recibió el título de guardiamarina de Primero en la 427 Promoción del Cuerpo General de la Armada.

La formación de la princesa de Asturias se extenderá hasta diciembre en la villa marinense; desde donde se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano para realizar una travesía tradicional de cuatro meses, a partir de principios de 2025. Sin embargo, de momento no se conoce el itinerario completo de la misión. Cabe recordar, que la etapa formativa militar de Leonor comenzó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde completó su primer curso y obtuvo el título de alférez de manos de su padre, el rey Felipe VI.

Después de la llegada de la princesa, el pasado jueves 29 de agosto, a Pontevedra, la heredera al trono de España ha aprovechado para integrarse y disfrutar un día entero con sus compañeros. Según reportó el Diario de Pontevedra, en su primer día libre Leonor salió, junto con sus amigos de promoción, a comer y cenar por Moaña, para posteriormente disfrutar del ocio nocturno.

La princesa Leonor por Moaña

La princesa Leonor junto con sus compañeros en el Restaurante Tapería D'Elvi (Extraído de la cuenta de Facebook @TaperíaBocateríaD'Elvi)

En su primer fin de semana en el municipio pontevedrés, Leonor de Borbón y Ortiz fue vista de paisano junto con sus compañeros de brigada en una comida en el Restaurante Tapería D’Elvi. Y es que esta primera visita ya es una tradición entre los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval.

La heredera de la Corona, que se mostró totalmente integrada en el grupo, disfrutó de la velada con vistas a la ría de Vigo junto con cinco compañeras y nueve compañeros guardiamarinas. En esta ocasión, el propio restaurante agradeció la visita de los alumnos por sus redes sociales, donde compartió una foto y afirmó que “como siempre” fueron “encantadores”.

El grupo de estudiantes también visitaron La Farola y el Mask, dos lugares comúnmente conocidos para los alumnos del centro. Además, los vecinos marinenses se sintieron muy complacidos porque la princesa acudiera a los locales más tradicionales para disfrutar de sus servicios como un estudiante más de la Escuela Naval, según citado diario local.

Pero su visita por el pueblo marinense no quedó ahí, pues después, aprovechó para conocer el ocio nocturno. La princesa de Asturias fue a La Botica, un local en plena plaza de Méndez Núñez conocido por el buen rollo y la música en directo. Sin embargo, no se sabe si Leonor volvió al centro castrense aquella noche o si se instaló fuera de la escuela, ya que los alumnos de tercer curso, cuentan con un permiso especial y no están obligados a volver el fin de semana.

La rutina de Leonor en la Escuela Naval

El ritmo portuario y disciplinado de la Escuela Naval de Marín se destaca por enfocar a sus estudiantes en una estricta rutina diaria que fomenta tanto la formación académica como la personal. La estructura minuciosa del día a día asegura que cada parte de la formación sea aprovechada al máximo, tanto dentro como fuera del aula.

Así, los alumnos de la escuela inician su día a las 6:45 de la mañana y tienen solo 15 minutos de preparación antes de la hora del desayuno. Justo después, sobre las 8 de la mañana, tiene lugar el izado de bandera y la “revista de policía”, para vigilar que todos están perfectamente uniformados antes de comenzar con la formación. Las tardes, después de comer, se lee la orden del día y aprovechan el resto del día para estudiar hasta las 21:30, que se sirve la cena.

