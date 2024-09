Un hombre pide a unos jóvenes que no hagan ruido y estos entran en su casa y le dan una paliza: “Me han roto la nariz y tengo la mandíbula torcida”

Imagen de archivo de un coche de la Policía.

Pasadas las cinco de la madrugada del pasado domingo, Valentín Gómez, vecino de Ferrol (A Coruña), llamaba la atención a unos jóvenes que estaban en la calle haciendo ruido después de salir de una discoteca. Gómez, de 58 años, recriminó a los jóvenes por el bullicio que hacían en la vía pública y, tras un cruce de reproches, el grupo de jóvenes entró en el edificio para agredirlo. La Policía ya han identificado a los presuntos agresores y se trabaja en su búsqueda y localización.

El hombre ha narrado los hecho en una entrevista con La Sexta, donde detalla lo sucedido: “Una chica estaba dando unos gritos descomunales, le llamé la atención y les dije que se fuera a casa de sus padres a gritar. Empezó a insultarme y les tiré un vaso de agua”. A lo que reaccionaron “como locos”. Fue entonces cuando intentaron acceder a la vivienda. “Casi me tiran la puerta de aquí encima y, antes de que me la tirasen, abrí. No me dio tiempo ni a decir una palabra, empezaron con puñetazos y puñetazos”, cuenta.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Ferrol y la Policía Nacional. La brutal paliza le costó el trasladado hasta el Hospital Arquitecto Marcide donde le atendieron de urgencias. “Me han roto la nariz, tengo la mandíbula torcida, un hueso de la cara roto y me han puesto un montón de puntos tanto por dentro, como por fuera (del labio)”, detalla Gómez, que añade que “es gente que sabe lo que hace, no erraron ni uno”.

“Había dos, yo vi a dos. No sé si el resto de vecinos vio a más. Es cierto que en un momento me quedé grogui, no sé si subió alguien más o si los vecinos vieron a más”, explica el hombre sobre sus agresores, que afirma que eran “un chico y una chica muy jóvenes de entre 18 y 20 años”.

Ruidos por las noches

En cuanto a la situación del barrio, ha asegurado que “como dicen los vecinos, todos los fines de semana hay manifestaciones de personas gritando, cantando y chillando de todo”. Además, el hombre ha denunciado la falta de implicación de las autoridades ante las molestias que aguantan cada semana los vecinos: “La policía dice que tiene que pasar por aquí, pero tu ves una luz y no hacen nada. Cuando les llamas nunca hacen caso, pasan olímpicamente”.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha condenado los hechos y ha trasladado que aguarda que se detenga cuanto antes a los agresores: “Lamentamos profundamente y condenamos el suceso registrado en la madrugada del domingo, que provocó que un vecino de nuestra ciudad necesitase atención hospitalaria”. Además, ha añadido que se trata de “un suceso lamentable”, aunque también “aislado”, haciendo un llamamiento al “civismo que debe caracterizarnos como sociedad”.

“Hubo una respuesta policial en minutos, lo que no quiere decir que en un minuto suceda algo que es absolutamente imprevisible”, ha asegurado sobre la agresión. “Nuestra más enérgica condena, nuestra solidaridad con la víctima, con sus vecinos, seguimos su estado de salud y ya está de alta hospitalaria”, ha manifestado.