Casi 20 años luchando contra la secta de la ‘vidente de El Escorial’ y ahora contra los jueces: “Hemos denunciado a la Audiencia Provincial, está corrupta”

Juan Carlos Bueno

Juan Carlos Bueno es el presidente de la ‘Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial’, un grupo formado por unas 30 familias que en 2006 decidieron unirse para luchar contra “la secta” que había creado Luz Amparo Cuevas, más conocida como ‘la vidente de El Escorial’. Su caso saltó a luz pública el 1 de junio de 1981, cuando esta mujer afirmó que en una finca de este municipio madrileño se le había aparecido la Virgen de los Dolores. Cuevas afirmó haber sido elegida como el “instrumento del Señor y de la Virgen para comunicar sus mensajes”. Su testimonio atrajo a cientos de personas bajo el beneplácito de la Conferencia Episcopal. Ella y sus herederos crearon una fundación y un entramado societario con los que recaudar los fondos (dinero y propiedades) que ‘donaban’ sus devotos seguidores, apodados los ‘virginianos’.

Uno de los ‘captados’ por la vidente fue el hermano de Juan Carlos, un agricultor de Navarra que hoy tiene 60 años. “Se fue con ellos en 2005. Él me llegó a decir que cuando estaba con la vidente alrededor estaban los ángeles y que Dios le había asignado una función muy importante. Hace casi 20 años que no le veo. Le han quitado todo, obviamente, un patrimonio de casi un millón de euros: una vivienda, una nave agrícola, dos tractores, maquinaria pesada, 80 hectáreas en fincas... Ahora creo que lo tienen en una residencia de Soria”. La asociación que preside Bueno no ceja en su empeño y ha iniciado una nueva batalla judicial. Esta vez, muy ambiciosa. El pasado 6 de agosto presentaron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra 15 magistrados de la Audiencia Provincial por presuntos delitos de prevaricación. Bueno atiende a Infobae España y explica las motivaciones de esta decisión.

-Pregunta: ¿A quién han denunciado y por qué?

-Respuesta: La denuncia es contra 15 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Por qué? Porque nuestra asociación ha participado en los últimos años en ocho instrucciones en los juzgados de El Escorial. En todas hemos tenido que presentar recursos de apelación. Al llegar a la Audiencia Provincial, tiene que haber un sorteo para ver en cuál de las 15 secciones que hay caen los recursos. Pero al analizar esto, vemos que tres de los recursos caen en la sección 27 y cinco en la sección 16. Ese reparto es imposible. Es más fácil que a una persona le toque la lotería de Navidad a que se dé esta circunstancia.

-¿Creen entonces que se ha alterado voluntariamente el turno de reparto?

-Sí. Además, estamos convencidos de que una de las secciones, la 16, tendría que haber haberse inhibido, al haberse dado cuenta de que le estaban llegando cinco veces seguidas hechos similares de causas distintas. Se ha quebrado la competencia de la sección predeterminada por ley sustituyéndola por un reparto alterado, grosero, descarado e insolente, incurriendo en abuso del Poder Judicial y un supuesto delito de prevaricación. En una de sus resoluciones, la sección 16 dice ‘como ya es sabido, por pronunciamientos anteriores’... Esto es ilegal. Un tribunal se tiene que acercar a una causa sin conocimientos previos. Ese tribunal tendría que haberse inhibido. Presentamos incluso un incidente de recusación.

Una foto de archivo de Amparo Luz Cuevas, la vidente. (Foto: virgendolorosaelescorial.com)

-Un incidente de recusación, ¿por qué?

-Contra la sección 16. Pero el incidente de recusación no enciende las alarmas en la Audiencia Provincial por el singular reparto producido. En la instrucción de la recusación intervienen los magistrados recusados de la sección 16, el magistrado instructor de la sección 1 y la llamada Sala 77, que resuelve la recusación. Pues bien, los informes y autos de estos magistrados callan ante esta anormalidad. Ante la gravedad de los hechos, lejos de investigarlos, con razonamientos inaceptables con perfecto conocimiento de que estaban saltándose la ley, han incurrido en supuesta prevaricación. Ellos argumentan que cuando llegan apelaciones de una misma causa, las apelaciones se destinan a la misma sección. Eso ya lo sabemos. Pero es que aquí no son de la misma causa. Son denuncias distintas, aunque estén vinculadas a la vidente.

-Una de las causas por la que acudieron a los tribunales era por la capilla que se construyó ilegalmente en homenaje a la vidente, donde se enterró su cadáver cuando falleció en 2012.

-Sí. Nosotros pusimos una denuncia por lo penal, que perdimos. Pero hubo otra asociación [Escorial Laico] que lo llevó por el contencioso administrativo y lo ganó. Un juez obligó al Ayuntamiento a que ordenara el derribo de la capilla. Eso fue en 2020.

-Tengo entendido que, además de las ocho denuncias que vuestra asociación puso en El Escorial, habéis presentado otras tres en la capital.

-Sí, y las apelaciones a estas causas han caído en otra sección, las tres en la misma, la primera. Para mayor irracionalidad y abuso, uno de los autos de la sección 1 que confirma el archivo de nuestra última denuncia, de manera insólita y desconcertante, es un copia y pega de un auto de una apelación que confirmaba el archivo de otro proceso de 2009 de la sección 16. Han copiado y pegado párrafos iguales con 14 años de diferencia de secciones distintas. Era un copia y pega de párrafos enteros por causas distintas.

La capilla que se construyó en homenaje a la vidente de El Escorial. (Europa Press)

-¿Creen, entonces, que hay cierta connivencia entre algunos jueces y el entramado societario que se ha creado en torno a la figura de la vidente?

-Primero, tienen contactos con el poder político. Uno de sus portavoces fue miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular. El ex ministro Jorge Fernández Díaz aparece en un video diciendo que nuestra asociación es el demonio. En nuestra denuncia hablamos de corrupción en la Audiencia Provincial de Madrid y que para que estos jueces se atrevan a meter la pata de esta manera es porque tienen un respaldo y se creen que tienen las espaldas cubiertas. Han dictado resoluciones a sabiendas de su injusticia. Con unos repartos de apelaciones insostenibles. Desde el año 2006, desde el primer proceso que tuvimos, se han estado burlando de nosotros. Han estado utilizando sus contactos judiciales. Es verdad que no todos los jueces están corruptos, que no todos los jueces están influenciados. No toda la justicia está corrupta.

-En su denuncia también cargan contra la Audiencia Nacional.

-Cierto. Pusimos otra denuncia en la Audiencia Nacional. En apelación recayó en Ángela Murillo. Pues resulta que Ángela Murillo, según un testigo que tenemos, visitó varias veces una de las residencias de la vidente que está en un pueblo de Soria. Y nos archiva una de las querellas. Nada menos que Ángela Murillo, una de las jueces estrella de la Audiencia Nacional, vinculada con una vidente. Sin olvidar que todo su entramado está defendido por abogados muy poderosos.

La Policía desmantela el imperio de la ayahuasca de Alberto José Varela, el gurú fallecido de la mayor secta "neochamánica"

-¿Qué expectativas tienen con esta denuncia?

-Pocas esperanzas. Esta gente tiene un poder incalculable. La Audiencia Provincial de Madrid está corrupta. Así lo decimos en nuestra web, y nadie nos ha acusado ni por injurias ni por falsedad, entre otras cosas porque lo acreditamos todo. Ahora hay una circunstancia curiosa. Cuando murió la vidente en 2012 empezó una lucha por el poder entre sus herederos, una lucha que ha acabado con dos facciones enfrentadas, que están entre ellas incluso con denuncias. A una de las hijas de la vidente la denunciaron porque estaba utilizando uno de los pisos que pertenecía a la otra facción.

-Ustedes siguen denunciando que todo es una secta.

-Sí. Calculamos que tienen captadas a unas 200 personas, con todo su patrimonio. Gestionan además cuatro residencias en teoría para atender a gente pobre, pero allí están unos 150 ancianos que pagan religiosamente. Es una estafa. En 2020, Hacienda les ganó un juicio por delito fiscal. Habían defraudado unos 15 millones de euros.

Una manta cubre el sarcófago de la vidente tras el derribo de la capilla

-En definitiva, una secta con contactos en la justicia como para dirigir el reparto de apelaciones, con contactos en tres secciones distintas de la Audiencia Provincial de Madrid, según denuncian ustedes.

-Eso creemos. El reparto que ha habido en la Audiencia Provincial no ha sido un reparto aleatorio. Ha habido un reparto tendencioso y se ha encargado a la sección que estaba predestinada. No han actuado con justicia. Es muy duro que no solamente hayamos tenido que luchar contra unos malvados trastornados, con un poder económico imponente y con un bufete de abogados muy poderoso. Nos han toreado desde nuestra primera denuncia en 2006. Les hemos denunciado por temas sociales, por la capilla ilegal, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, por asociación ilícita, temas patrimoniales... Si es que tienen a trabajadoras sin dar de alta y lo han llegado a ganar. Para que te sitúes. El panorama es totalmente desolador.