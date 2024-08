Atuendo ‘sexy and cool’ y paseo por los fiordos noruegos: así ha sido la espectacular preboda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett

La princesa de Noruega ha fijado una fecha para casarse con el estadounidense Durek Verrett, un autodenominado “chamán” que ha levantado ampollas en el país con polémicas afirmaciones. Entre otras cosas, ha rechazado los tratamientos convencionales contra el cáncer y ha afirmado que predijo la pandemia de coronavirus.

Los todavía novios, Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, se encuentran contando las horas para su gran día. La princesa y el autoproclamado chamán unirán sus vidas en matrimonio este sábado, 31 de agosto. Un enlace que es uno de los más esperados del año y que se llevara a cabo en un fiordo del país, donde conocidos rostros de la realeza se darán cita.

Lejos de abrir las puertas da la ciudadanía y a los medios, como se ha hecho tradicionalmente en cada boda real noruega, la hija de Harald V de Noruega ha optado por vender su enlace a una conocida revista del corazón. ¡Hola! se encargará de contar con todo lujo de detalles cómo será su esperado paso por el altar y, además, informará sobre las otras tres celebraciones que marcarán su gran día. La decisión de la royal noruega ha vuelto a situarles en el centro de los focos, pues este hecho ha enfurecido en gran medida a todos los medios del país. Tanto es así que han sido varios los comunicados que se han emitido y donde han dejado saber que se trata de una venganza por la polémica que generó el anuncio de su compromiso y de la que ellos se hicieron eco.

El primero de los cuatro eventos que caracterizarán su unión ha sido el llevado a cabo la noche de este jueves 29 de agosto, en la localidad de Ålesund, constituyendo lo que se conoce como preboda. Marta Luisa y su futuro marino organizaron una espectacular fiesta bajo la temática sexy and cool para recibir a sus primeros invitados, pues entonces quedaban menos de 48 horas para darse el ‘sí, quiero’.

Con trajes a conjunto y con una gran sonrisa, la pareja han dado inicio al primero de sus cuatro días de festejos por su enlace. Los futuros recien casados han celebrado un meet and greet, que no es otra cosa que un encuentro con los invitados cara a cara para agradecerles el apoyo y su asistencia a la boda. La reunión tuvo lugar en el patio trasero del Hotel 1904, en el centro de Ålesund, y en ella los asistentes tenían que vestirse de acuerdo a un código de vestimenta impuesto por los novios, sexy and cool. Sin duda, una celebración especial, pues también estuvo presente la princesa Mette-Marit, quien pese a su problema de salud no quiso perderse este evento.

Este viernes por la mañana, los invitados han disfrutado de un paseo en barco por los espectaculares fiordos noruegos. Más concretamente visitarán el fiordo de Geiranger, una maravilla de la naturaleza declarada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2005.

No ha sido fácil para la pareja anunciar su boda, pues el oscuro y polémico pasado de Durek Verrett marcó en gran medida el visto bueno de la familia real y a la sociedad noruega. Sin embargo, tanto Marta Luisa como su todavía novio lucharon por su amor. Pese al escándalo, los miembros de la corona real noruega estarán presentes en el enlace, así como la familia de la casa real de Suecia, con quienes tienen estrechos vínculos. No será el caso de Federico y Mary de Dinamarca, que han explicitado que no asistirán a la boda. Al final, la hija del rey Harald no tiene obligaciones institucionales y el compromiso, sin duda, es menor.