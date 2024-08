Una estadounidense que vive en España alucina con el estilo de vida de los españoles: “Es agotador. Necesito unas vacaciones”

Emily explica en un vídeo lo duro que le parce el estilo de vida español (@mamainmadrid/TikTok)

“Spain is different”. Un eslogan que convirtió España en un emergente destino turístico en los años 60 y que vendía nuestro país como un lugar exótico, más salvaje y natural, alejado de la civilización. Una imagen que, si no ha perdurado, sí que ha derivado en otros tópicos nacionales que, a veces más y a veces menos, se corresponden con la realidad.

Uno de los más extendidos es el que hace referencia al estilo de vida que tenemos los españoles. Un ritmo ‘relajado’, que relacionan enseguida con la siesta -y si supieran que existe la siesta del carnero...-, con la buena vida: levantarse tarde, disfrutar del ambiente y el buen clima. De modo que, atraídos por esta idea, son muchos los que llegan a la Península en busca de ese anhelada “relaxing cup of café con leche” que, una y otra vez, nos empeñamos en promocionar.

Sin embargo, este ideal puede verse opuesto a la realidad con la que se encuentran, especialmente aquellos que, más allá de pasar por aquí unos días, se integran en el día a día de las familias españolas. Esto es algo que le ha ocurrido a Emily, más conocida en TikTok como @mamainmadrid. Desde esta cuenta ha querido subir un vídeo pronunciándose al respecto sobre ese “tranquilo estilo de vida”, al que ha respondido con un titular contrario: “La vida en España es dura”.

“No paramos”

“Lo que me hace gracia es que la gente siempre habla del estilo de vida español”, dice la mujer, que se define como “una madre americana en España”. “Es tan relajado: te relajas, siestas”, se ríe, pero luego advierte: “Estoy aquí para demostrarte que no”. Y es que Emily ha pasado las vacaciones de verano con su familia española. Un periodo estival que la estadounidense define con dos palabras: “No paramos”.

“Levantarse por la mañana, ir a desayunar, prepararse, ir a la playa, irse de la playa, ir a la piscina, subir y almorzar”, enumera. “Después de comer, descansas un poco. Descansas, después del descanso te preparas de nuevo y vuelves a la playa. Estar en la playa unas horas, volver a subir, ir a la piscina otra vez, subir, prepararlos a todos, todos los niños duchados: todos tienen que estar guapos”.

Porque, al caer la noche, es el turno de dar una vuelta por la zona. “Sales a cenar hasta las 00.30 de la noche y luego te despiertas y lo haces todo de nuevo cada día”, explica Emily, para acto seguido confesar que está “agotada”. “Necesito unas vacaciones de mis vacaciones. Lo he dicho una vez y lo diré otra vez: la gente española son como conejitos de Energizer”, haciendo referencia a la popular mascota de la marca de pilas en Estados Unidos. “Parece que no tienen límite: ellos solo van, van, van, van, van”, protesta, aunque finalmente termina con un buen sabor de boca: “Y yo los amo por eso”.

La reacción de los usuarios

Ante las palabras de esta mujer, muchos usuarios han entendido que se trataba de una protesta irónica, en la que realmente sí muestra lo envidiables que pueden ser sus vacaciones en familia. En ese mismo tono le contestan que “ser español es un trabajo a tiempo completo” y remarcan lo duro que es estar “haciendo nada sin descanso”.

Otros en cambio, se han tomado más en serio el mensaje de Emily. Por ejemplo, otras madres han entendido que estar pendiente de llevar a los niños de un lado a otro puede ser cansino. “Antes me pasaba lo mismo y estaba deseando volver a la rutina”, cuenta una. “Ahora que mis hijas son mayores, mis vacaciones son para no hacer nada. Esto sí que es relax”.