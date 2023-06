“It’s very difficult todo esto”: Feijóo, el inglés y un problema que no es nuevo

Feijóo interviene durante la última jornada de esta edición del Cercle d’Economia (David Zorrakino / Europa Press)

La asignatura pendiente de los políticos españoles siempre ha sido el inglés. Si bien es cierto que ocurre cada vez menos, aún sorprenden confesiones como la de esta semana del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista televisiva, Feijóo reconoció que no sabe hablar inglés. “Me voy a tener que poner a estudiarlo”. Aseguró que iba a empezar con las clases al día siguiente de la victoria del 28-M, pero Pedro Sánchez anuncio elecciones anticipadas.

Pero antes de Feijóo, fueron muchos, de un lado y del otro, los que sabían que uno de sus puntos débiles era el idioma. El más recordado es Mariano Rajoy. Durante los seis años que estuvo en la Moncloa (2012-2017), se invirtieron 67.407,47 euros en las clases de inglés del expresidente y sus altos cargos, es decir, unos 900 euros al mes. Con todo, Rajoy dejó grandes momentos aún recordados a causa de su inglés.

El expresidente del gobierno no responde a una pregunta en inglés en una conferencia de prensa.

En una rueda de prensa tras la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea en el año 2017, Rajoy fusionó dos de sus atributos más destacados: esquivó las preguntas de un periodista para evitar responderle en inglés. En concreto, fue un reportero de la BBC el que le lanzó una pregunta en inglés, pero antes de que terminara de formularla, el expresidente le cortó con un “bueno, no, hombre, no vamos a hacer… Venga, adelante”, señalando a su vez al otro lado de la sala para cederle el turno a otro periodista.

Y es que Rajoy ya había escarmentado, porque en 2012, durante una cumbre presupuestaria en Bruselas, tiró de spaninglish para responder a David Cameron. Cuando el ex primer ministro del Reino Unido se dirigió a él para decirle que “las noticias vuelan rápido”, Rajoy le contestó: “It’s very difficult todo esto”.

Conversación entre el expresidente del gobierno de España y el exprimer ministro del Reino Unido

El que también tiene algún que otro gazapo para ser recordado es el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante sus ocho años de mandato (2004-2011) se invirtieron 152.367,81 euros en sus clases de inglés y en las de sus altos cargos, unos 1.600 euros al mes. Sin embargo, en 2013 el expresidente del Gobierno hablaba así con el expresidente francés Jacques Chirac y el ex canciller alemán Gerhard Schroeder: “The last time of the government, every day, all day, bonsais”.

Zapatero estaba hablando de Felipe González, un amante confeso de los bonsáis. De hecho, cuando dejó el cargo donó un centenar al Jardín Botánico de Madrid.

El expresidente socialista esquiva las preguntas en inglés de los periodistas

También fue el precursor de Rajoy en el sorteo de preguntas en inglés de los periodistas. Preguntado por los periodistas sobre las conversaciones con ex primer ministro británico Tony Blair durante una visita institucional, Zapatero se limitó a responder: “Hablo español”, dejando patente su incomodidad para responder preguntas en otro idioma que no fuese el materno.

Otro de los capítulos aún recordados en nuestros días y que este año celebra su décimo aniversario, fue el protagonizado por la exalcaldesa madrileña Ana Botella. Fue durante la presentación de la candidatura de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos 2020, que finalmente se retrasaron a 2021 por la pandemia. Aunque Madrid fue eliminada en la primera ronda, el discurso de la regidora pasó a la posteridad por su “There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”.

El discurso de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella en 2013 durante la presentación de la candidatura de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos de 2020

