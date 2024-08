Qué fue de Sofía Nieto, la actriz que hacía de Natalia en ‘Aquí no hay quien viva’

Reparto de la serie 'Aquí no hay quien viva'. (Atresmedia)

El cambio radical en la vida de Sofía Nieto podría compararse perfectamente con la trama de cualquier película o serie de ficción. Después de capturar la atención del público con su interpretación de Natalia Cuesta en la exitosa serie Aquí No Hay Quien Viva que se emitió en Antena 3 entre los años 2003 y 2006, Nieto decidió alejarse de los focos y de la vida pública para dedicarse a otra de sus pasiones, completamente distinta: las matemáticas.

Sofía Nieto debutó en la actuación a los 16 años dentro de la producción de Aquí No Hay Quien Viva. En esta serie, Nieto encarnaba a la hija adolescente de Juan Cuesta, el ilustre presidente de la comunidad, y su madre, Paloma. De los 92 episodios que tiene la serie, nieto apareció en 91, interpretando a un personaje que se convirtió en uno de los favoritos del público. Después, en 2007, dio el salto a otra famosa serie española, La que se avecina, donde fue Sandra Espinosa, un personaje que duró 26 capítulos y trabajaba como aprendiz de la peluquería del edificio.

“Me daba rabia si no podía ir a clase”

El ritmo de trabajo en la televisión, sin embargo, no siempre coincidía con sus objetivos académicos: “Trabajar en una serie de televisión exige muchísimas horas”, mencionó la actriz en aquella época. “A veces me estresaba y me daba rabia si no podía ir a clase”, agregó Nieto, explicando su decisión de alejarse de la actuación y de los focos. Su carrera como actriz fue sustituida por una intensa dedicación a los estudios de matemáticas, área en la cual se licenció en 2007 con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Posteriormente, completó un doctorado en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Además, en 2006 participó en el XXV Congreso Internacional de Matemáticas, en Madrid, y en el III Curso Internacional de Análisis Matemático de Andalucía.

Mientras estudiaba, Sofía también comenzó una carrera como docente. Desde 2010 hasta 2016, trabajó de profesora adjunta en la Universidad Autónoma de Madrid, dando clases de Álgebra Lineal y Geometría y Cálculo II. Esta faceta académica la mantuvo ocupada y permitió a Nieto retirarse del escrutinio público.

Una vida lejos de las cámaras

Hoy en día, Nieto opta por el anonimato, y se aleja de la notoriedad mediática. Sin ningún perfil activo en redes sociales, rastrear cualquier dato reciente sobre su vida profesional o personal se ha vuelto una tarea casi imposible. Ahora, a sus 40 años recién cumplidos, el pasado 16 de agosto, la que alguna vez interpretó a la adolescente rebelde de la calle Desengaño 21 prefiere una vida más tranquila y reservada, enfocada en sus intereses académicos.

Este contraste entre su talento por la actuación y su habilidad y pasión por las matemáticas, muestra un cambio de rumbo que rara vez se ve en figuras públicas. La historia de Sofía Nieto es un recordatorio de que el éxito profesional no siempre se encuentra en el primer camino que escoges. A veces, se halla en seguir una pasión inesperada y menos transitada.