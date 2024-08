Medicamentos que debes evitar si estás con la regla y trucos paliar el dolor, según un farmacéutico

Una mujer que sufre dolores menstruales. (Shutterstock)

El dolor menstrual es una preocupación común para muchas mujeres cada mes. Este malestar, conocido como dismenorrea, engloba no solo los calambres menstruales, sino también otros síntomas como dolor en la espalda baja, náuseas, diarrea y dolores de cabeza. Ante todos estos síntomas, muchas mujeres recurren a medicamentos para aliviarlos, pero no todos los fármacos son seguros durante esta fase, y algunos pueden incluso agravar los síntomas o provocar efectos secundarios no deseados. Es importante saber qué medicamento es mejor evitar durante la regla.

Además, existen diversos trucos y remedios caseros que pueden ayudar a paliar el dolor menstrual sin necesidad de recurrir a medicamentos potencialmente problemáticos. Conocer estas alternativas puede mejorar el bienestar durante esos días. Desde su perfil de TikTok, el conocido creador de contenido @farmaceuticofernandez explica en un vídeo algunos consejos sobre cómo las mujeres pueden sobrellevar mejor los días que están con la regla.

“Pues sí, la aplicación de calor reduce la tensión de los músculos uterinos y puede reducir el dolor provocado por la menstruación”, empieza aconsejando el farmacéutico. En cuanto a los medicamentos, recomienda que “si usas fármacos, evita el paracetamol, que no reduce la inflamación, y la aspirina, que puede aumentar el sangrado”.

Como última sugerencia, añadiéndole un poco de humor, Farmacéutico Fernández dice que “también hay estudios que afirman que (la menstruación) mejora si mantienes relaciones”, aunque puntualiza: “esto no lo sé, no quiero que me acusen de defender mi propio interés, aunque mi novia se lo cree”.

Tipos de dolores de regla

De acuerdo con MedlinePlus, existen dos formas principales de dolor menstrual: la dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria, cada una con causas y características distintas.

La dismenorrea primaria es la más común y generalmente no se debe a ninguna otra condición médica. Este dolor a menudo se inicia durante la juventud, coincidiendo con los primeros períodos menstruales, y suele disminuir con la edad o después de dar a luz. Es causada por un exceso de prostaglandinas, compuestos químicos que inducen las contracciones uterinas, provocando calambres severos que pueden comenzar uno o dos días antes del período y durante varios días.

Por otro lado, la dismenorrea secundaria surge de condiciones subyacentes que afectan los órganos reproductivos, como la endometriosis y los fibromas uterinos. Este tipo de dolor, que puede empeorar con el tiempo, tiende a comenzar más tarde y puede extenderse más allá del fin del periodo.

Síntomas y tratamientos

Para aliviar los síntomas de la regla, se pueden utilizar varios métodos, además del de aplicar calor:

Ejercicio físico : mantenerse activa puede ayudar a reducir los calambres.

Baños calientes y técnicas de relajación , como yoga y meditación.

Analgésicos sin receta : los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y el naproxeno no solo alivian el dolor, sino que también reducen la producción de prostaglandinas. Es importante mencionar que estos analgésicos deben usarse con precaución, especialmente si se padecen problemas estomacales, problemas de sangrado, enfermedad hepática o alergia a la aspirina. Siempre es recomendable consultar con un proveedor de atención médica antes de iniciar cualquier tratamiento.

En casos de dismenorrea primaria que requieren intervención médica, los profesionales de salud pueden recomendar el uso de anticonceptivos hormonales como píldoras, parchos, anillos o dispositivos intrauterinos para regular el dolor. También pueden considerar la prescripción de analgésicos más fuertes.

Finalmente, el descanso adecuado y evitar el consumo de alcohol y tabaco pueden contribuir positivamente a la gestión del dolor menstrual.