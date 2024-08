El Banco de España avisa: esto es lo debes hacer cuando te dicen si “quieres copia”

Imagen de una persona pagando con su tarjeta de crédito digital (ShutterStock España)

En nuestro día a día, el hecho de pagar con tarjeta de crédito se ha generalizado a la mayoría de los ámbitos de nuestra vida. De esta manera, nos ahorramos esfuerzo a la hora de realizar el pago, ya que, hacerlo en efectivo implica invertir unos minutos más al sacar billetes, monedas y esperar el cambio.

En este contexto, el uso del conocido como contactless, tanto para pequeños como para grandes importes, implica que, si no estamos muy atentos, no lleguemos a conocer exactamente cuánto nos han cobrado. No sería la primera vez que acercamos la tarjeta al datáfono y confiamos en que la cantidad sea la indicada. Es por ello que, desde el Banco de España, nos advierten sobre esta situación, así como nos previenen acerca de si solicitar o no la copia.

¿Debemos pedir las copias de nuestras compras?

Desde la entidad banquera a nivel nacional, nos dicen que por regla general no es necesario. Sin embargo, si algo nos recomiendan, es comprobar el importe nada más realizar el reembolso. Esto es posible hacerlo tanto en la propia pantalla del TPV como en el ticket de compra que nos dan nada más llevar a cabo la compra. De esta manera, nos aseguraremos al completo de que nos han cobrado la cantidad exacta, sin necesidad del requerimiento de la copia.

Una mujer paga con su tarjeta de crédito en una cafetería (ShutterStock España)

Asimismo, también hay otras formas de verificar que no ha habido ningún error en el cobro. Según el Banco de España, “preguntar a tu entidad sobre la posibilidad de que te envíen un mensaje SMS cada vez que se realice algún cargo en tu tarjeta”, es otro de los métodos más eficaces para constatarlo. Por otro lado, revisar los cargos en tu cuenta es igualmente aconsejable.

Finalmente, en caso de no haber efectuado ninguna de estas precauciones, o incluso habiéndolo hecho, se puede pedir la copia como otra manera de asegurarse. Si bien lo habitual es rechazar la adquisición de la misma de manera casi automática, lo cierto es que hay ciertas situaciones donde no está de más solicitarla. Además, a la hora de reclamar un cobro con una cifra equivocada, es mucho más sencillo si tenemos en posesión este confirmante.

Pagos inferiores a 50 euros: los más frecuentes

En cuanto a las cantidades en las que pueden ocurrir este tipo de error, la gran mayoría suceden en aquellos pagos cuyo cargo no sea superior a los 50 euros. Esto es debido a que, a partir de esta suma, el datáfono nos pedirá el PIN correspondiente a nuestra tarjeta. De esta manera, tendremos la posibilidad de ver perfectamente la cuantía, por lo que cometer esta confusión será más complicado.

Una persona saca 50 euros de su cartera (ShutterStock España)

“Los pagos contactless en los que no se solicita el PIN están limitados actualmente hasta 50 euros, de manera que si teclean un importe superior necesariamente te pedirán la clave y tendrás que mirar el terminal”, aseguran desde el Banco de España. Por esta razón, aquellos abonos más bajos, son los más propensos a sufrir este tipo de equivocaciones por parte del cobrador.