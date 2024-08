“Si una española le hablase así, ¿también le molestaría?”: la respuesta de una panadería al comentario racista de un cliente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace unos días se hizo viral una reseña donde un cliente se quejaba sobre los tratos recibidos en una panadería. La reseña fue publicada por la cuenta Soy Camarero (@soycamarero) en la red social X, una cuenta que se dedica a demostrar, como dice en su descripción y el libro escrito por los responsables de la cuenta, que “El cliente NO siempre tiene la razón”.

La reseña que destacaban en la cuenta comienza exponiendo la nacionalidad de la camarera “tienen a una dependienta que se llama Valentina y que no es española”, para después trasmitir la queja a la dirección de la pastelería. “Quiero transmitirles está queja porque es una malencarada, le llamé la atención porque me llamo cariño diciéndole que a mí no me tiene que llamar así ni nada similar”.

La reseña prosigue con la petición de que se debería “enseñar a los dependientes a dirigirse al cliente correctamente y que eso de cariño o mi amor, que tanto dicen las dependientas latinas a los clientes, es una mala costumbre y se creen que es lo habitual y correcto, cuando en España eso suena muy mal y es una falta de respeto y educación”.

El cliente, que es habitual de la panadería, finalizaba la reseña pidiendo que “tome nota sobre cómo le gustaría ser tratado y que no era la primera vez que le ocurría, ya que es un cliente habitual” de ese establecimiento.

Respuesta de la panadería

La panadería, preocupada por la mala reseña del cliente, decidió observar las cámaras para ver si lo que se estaba contando era cierto. Las cámaras pudieron grabar toda la acción y, al contar también con grabación de sonido, se hizo más fácil comprobar la actuación de la dependienta y el cliente.

La respuesta de la panadería comienza intentando entender la postura del cliente: “Buenas Tardes Alfonso, hemos revisado las cámaras y efectivamente se dirige a usted en esos términos que entiendo, no comparte, le molesten...”. A su vez, defiende a la trabajadora resaltando su amabilidad y atención con los clientes de la panadería “Verónica es una dependienta muy amable y atenta y simplemente con decirla que no le hablará en esos términos sería suficiente”.

Después de que el dueño intentará explicar la situación, hizo la reflexión que tan viral se ha hecho. “Si una española le hablase así, ¿también le molestaría? Es para dar orden a todos los chicos y chicas que trabajan con nosotros ya que no me gustaría que volviera a contestar a una chica que está trabajando y sirviendo vete a tu putx país, porque entonces parece, sinceramente, que el problema no es que le haya hablado en eso términos...”

Finalmente, la respuesta finaliza con la explicación de que el pan tarde bastante tiempo en hacerse “el pan tarda entre tres y cuatro horas en ser elaborado”. Además, intenta justificar porque algunos días hay pan y otros no “es muy difícil saber qué pan hay que hacer un domingo ya no queremos que sobre ni que falte”.

La respuesta también ha sido publicada en X por Soy Camarero (@soycamarero) y ya tiene miles de visualizaciones.

Contestaciones a los tuits

Las contestaciones de los usuarios de X no han tardado en aparecer. La gente, muy disconforme con la actitud del cliente le recriminan en múltiples ocasiones “Mi madre es manchega y dice cariño a la gente joven” respondía Araknne (@Araknee1) o “Algunos se creen tan importantes por gastar 2 euros en una heladería” decía FREE ÁFRICA (Amagikingrafo).

En la publicación de la respuesta, la gente vuelve a prestar su apoyo a la dependienta como por ejemplo Mamá al Cuadrado (@mamaal2blog) que respondía así “Un empresario debe elegir también a sus clientes. “Estimado cliente, no podemos tolerar los términos en los que se ha dirigido a nuestra empleada. Ella no se va a ir a su puto pais, pero usted si se va a ir la puta calle como se le ocurra volver por aquí.”