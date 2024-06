“Me pone negro que sean franceses”: el polémico tuit de Willy Bárcenas sobre los centrales de España, Laporte y Le Normand

A la derecha Willy Bárcenas (Pablo Cuadra/Getty Images), a la izquierda Robin Le Normand y Aymeric Laporte (PABLO GARCÍA/RFEF)

La participación de España en la Eurocopa 2024 de Alemania está creando grandes reacciones, en su mayoría positivas. Sin embargo, todo el mundo tiene algo que opinar y en esta ocasión Willy Bárcenas, vocalista de Taburete e hijo de Luis Bárcenas, también ha querido compartir su reflexión sobre la alineación de Luis de la Fuente.

Una opinión que no ha pasado desapercibida, ya que muchas personas la han catalogado como racista, al cargar contra la titularidad de Aymeric Laporte y Robin Le Normand, dos jugadores franceses con nacionalidad española. “Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!”, escribió el cantante en X.

Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!🇪🇸🇪🇸 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 20, 2024

Y es que, las redes sociales en España siguen siendo un foco de racismo, que ha cargado en numerosas ocasiones contra los hermanos Williams, Vinicius o, incluso, el joven Lamine Yamal, que con solo 16 años disputa su primera Eurocopa con nuestro país. Pero parece ser que para Bárcenas el problema reside en el nombre de los jugadores.

Laporte fue incorporado al terreno de juego al pasar al banquillo Nacho Fernández, y así jugó como central junto con Robin Le Normand. Ambos han formado parte durante algunos años de equipos españoles y no han dudado en darlo todo junto a la selección española.

De hecho, no es la primera vez que Laporte juega para nuestro país, ya que el central de Al Nassr fue convocado para la Eurocopa 2021, solo unos meses después de que el Consejo de Ministros le otorgase la nacionalidad. El de Agen se coronó como el único jugador que disfrutó de todos los minutos de juego de los partidos.

“Pero si haces que te llamen ‘Willy’”

Ante el revuelo en redes que ha provocado la publicación de Willy Bárcenas, muchos han respondido dirigiéndose a él y su familia: “Pero si haces que te llamen “Willy”, ¿qué dices?”, “Para negro el dinero que tu padre se llevaba a Suiza” y “Agradécelos de jugar por tú selección, sin ellos palmas esta noche”.

Aunque por otro lado, también han habido personas que se han animado a continuar con los insultos racistas, y no solo se han dirigido a los franceses. Hay quienes han criticado la convocatoria de Nico Williams y Yamal, jugadores que fueron esenciales en el partido jugado contra Italia el pasado 20 de junio.

No es la primera vez que Bárcenas crea una polémica, y en esta ocasión ha vuelto a responder a los comentarios, asegurando que cada vez que aparece por la red social X sube la espuma: “Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia. Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho. Después llegan los de mejor (lo que sea) que robar, en vez de Taburete mejor Banquillo y los de que cante tu padre. Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas y escribe algún tuit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar”.

Guillermo Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete. (Ricardo Rubio / Europa Press)