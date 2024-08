Indemnización y devolución por retraso en el AVE: cuáles son los requisitos de Renfe y cuánto dinero te devuelve

Renfe Tren de Alta Velocidad. (RENFE/Europa Press)

¿Cuáles son los derechos de los viajeros cuando un tren en el que viajan sufre una incidencia o un retraso? Cada vez son más los ciudadanos que prefieren el viajar en tren por sus distintas ventajas: su rapidez, su falta de tráfico y ahora el verano joven son de las preferidas entre los usuarios que más utilizan este medio de transporte para viajar. No obstante, no está exento de problemas y retrasos.

Pero hay veces que lo viajeros sufren retrasos o problemas, como el ocurrido este pasado lunes en la estación de Chamartín, en la que una incidencia en un tren ha causado la interrupción durante dos horas y veinte minutos del servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Levante, acumulando a cientos de personas en el andén, y otras tantas en el exterior.

Antiguamente, una de las compañías más conocidas de nuestro país, Renfe, no contaba con un buen método de respuesta si en uno de sus viajes había llegado a su destino tarde. Eso acaba de cambiar, y es que Renfe ha cambiado su política de devoluciones en algunos de los casos para ponerse a la altura de sus competidores.

Que te retrasen un vuelo o un viaje es algo que no nos gusta y puede causar varios desastres detrás de él. Coger un bus, hora de llegada mínima al hotel (check-in). No suele ser habitual que estas compañías fallen a la hora de predecir la hora de llegada al punto de destino, pero de vez en cuando esto puede suceder. No obstante, estas empresas tienen para disposición de sus clientes una vía para solicitar indemnizaciones por retrasos, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Cambios destacados

Lo primero que debemos saber es que solo puedes reclamar una indemnización pasadas 24 horas de la llegada del tren. Una vez pasado el día, la solicitud se podrá hacer hasta los 3 meses siguientes. Si se supera esta fecha, ya no se podrá reclamar el dinero. Se debe tener en cuenta que todos los billetes adquiridos antes de la fecha de modificación de la política, seguirán rigiéndose por la anterior.

Los billetes de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity que superen un retraso de 90 minutos permiten solicitar el reembolso total (100%). Por otro lado, los desplazamientos que superen la hora de retraso sólo podrán tener un reembolso de hasta el 50% del total. Esto varía con la antigua política, en la que solo se podía reclamar el 50% del reembolso para retrasos de más de 15 minutos y el 100% cuando el tren supere la media hora de retraso.

El nuevo sistema de indemnización

En los trenes de Renfe (trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) que superen la hora de retraso tendrán una indemnización del 50%, mientras que los que superen la hora y media de retraso se podrá a optar a una indemnización completa. Otra nueva alternativa es utilizar los “Renfecitos” en las compras, útiles en las una de las dos nuevas formas de devolución que propone el nuevo sistema: la devolución del 200% de los “Renfecitos” (puntos que ofrece la compañía por viajar con ellos). La otra opción sería la compra de un nuevo billete con la devolución del 150% del billete original.

El pasado año, Renfe tuvo que abonar 42 millones de euros por retrasos en sus trenes. Sin embargo, según ha podido saber EFE, no todos los viajeros usaron su derecho a una devolución, que de haberla ejercido la suma rondaría entre los 60 y 70 millones de euros.

Adolescentes sacando un billete. (Isabel Infantes/REUTERS)