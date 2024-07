El nuevo jefe del Ejército del Aire promete continuar con la renovación de las aeronaves: “No podemos relajarnos”

Toma de posesión del Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire y del Espacio (JEMA) , general del aire Francisco Braco Carbó (Rubén Somonte/MDE)

El nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (Jema), general Francisco Braco, ha valorado la preparación de éste para enfrentar los nuevos retos, pero ha advertido: “No podemos relajarnos ante escenarios cada vez más complejos y demandantes. Tiene que evolucionar y anticiparse para mantener su nivel de excelencia”.

Ha sido durante su toma de posesión como nuevo Jema, en presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la cúpula militar, encabezada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante Teodoro López Calderón; su antecesor en el cargo, el general Javier Salto; y altos cargos del Ministerio.

La ministra ha asegurado que el general Salto deja el cargo porque “quiere irse” y ha dicho que no ha tenido ninguna duda de que su sucesor tenía que ser Braco, hasta ahora jefe del Mando de Operaciones (MOPS), el órgano encargado de todas las misiones en el exterior.

Frente a la competitividad, la intolerancia y a los que “creen que lo saben todo”, Robles ha contrapuesto la humildad del general Braco. “Él lo sabe todo y lo puede todo pero se lo calla”, ha indicado. “Se queda con el mejor Ejército del Aire y del Espacio de Europa y no digo del mundo porque a lo mejor alguno se puede molestar, aunque no me importa mucho”, le ha dicho la ministra al nuevo Jema, al que ha definido como un ‘pater de familia’ para sus subordinados.

La ministra Robles preside la toma de posesión del Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire y del Espacio (JEMA), General del Aire Francisco Braco Carbó (i) (Rubén Somonte/MDE)

Además, Robles ha recalcado que el amor a España y la apuesta por valores de tolerancia le unen a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. “Queremos que España sea un gran país y que el Ejército del Aire y del Espacio sea uno de los más punteros del mundo”.

“Mantener el rumbo”

Tras jurar el cargo, Braco ha definido claramente su objetivo: “Mantener el rumbo, la velocidad y la altura”. Aunque -ha precisado- “la misión no cambia” con la salida de Salto, que no es otra que tener una fuerza aeroespacial preparada para ser empleada donde haga falta y cuando sea necesario para prestar el mejor servicio a España.

El nuevo Jema ha apostado por continuar con la renovación de la flota de aeronaves para alcanzar y mantener los niveles de operatividad requeridos, afianzar el adiestramiento como mejor muestra de disuasión ante un escenario de amenazas de 360º, asegurar el sostenimiento de los sistemas de armas para poder incrementar el número de aeronaves operativas y continuar impulsando el plan de transformación digital en el está inmerso el Ejército del Aire. Además, ha apuntado que seguirá trabajando “codo con codo” con la industria de defensa española, representada en el acto de toma de posesión, ya que es clave para lograr la autonomía estratégica.

Los Eurofighter españoles despegan rumbo a la aventura: el Ejército del Aire lleva sus cazas hasta donde nunca han llegado.

El general Salto, que ha entregado el bastón de mando a Braco, ha pedido a todos los miembros del Ejército del Aire que apoyen al nuevo JEMA, le asesoren y le sirvan con el mismo compromiso y lealtad que lo hicieron con él en los más de siete años en el cargo.

*Información de EFE