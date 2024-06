La serie protagonizada por Jake Gyllenhaal que gustará a todos los fans de ‘Anatomía de una caída’

Tráiler de 'Presunto inocente'

En 1990 se estrenó la película Presunto inocente, dirigida por Alan J. Pakula, gran experto en thrillers políticos como Todos los hombres del presidente, y protagonizada por Harrison Ford en uno de momentos de gloria dentro de la industria.

El guion estaba basado en el ‘bestseller’ del escritor y abogado especializado en ficciones legales Scott Turow y, en ella, se contaba la historia de un fiscal, Rusty Sabich, que era acusado de asesinar a su compañera de trabajo, con la que había mantenido una relación extramatrimonial.

A partir de ese momento, nos introducíamos en una intriga repleta de recovecos, de falsas verdades, de suposiciones y juicios morales.

Una nueva versión creada por un histórico de la ficción televisiva

Ahora, 34 años después, David E. Kelly, que también estudió leyes y eso se nota en su trayectoria, ya que se dio a conocer con El abogado y Ally McBeal, y que en los últimos tiempos ha vivido una segunda etapa de gloria gracias a Big Little Lies, The Undoing y Nine Perfect Strangers, recupera esta historia para convertirla en una miniserie para la plataforma Apple TV que consta de 8 episodios de una duración aproximada de 45 minutos.

Jake Gyllenhaal en 'Presunto inocente' (Apple TV+)

Ahora Rusty Sabich está interpretado por Jake Gyllenhaal (que parece haberle cogido el gusto a las plataformas después de la película para Prime Video Road House. De profesión: duro) y en el reparto está acompañado por Ruth Negga (Loving), Renate Reinsve (que esta semana estrena la película de terror Descansa en paz) y Peter Sarsgaard (que también estrena Memory, por la que ganó el León de Oro en la pasada edición).

En esta nueva ficción televisiva nos adentraremos en la vida cotidiana de Sabich, en su relación de pareja (su mujer le perdonó la infidelidad), sus dos hijos y en su éxito profesional como abogado hasta que se encuentre el cuerpo de Carolyn Polhemus (Renate Reinsve) que ha sido asesinada a golpes.

Nueva ola de intrigas judiciales

El primer sospechoso será nuestro protagonista y, a partir de ese momento, comenzarán las preguntas incómodas. ¿El presunto inocente podría ser presunto culpable? Ahí empezará a desmadejarse toda una tela de araña alrededor del personaje, algo que remite inevitablemente a la reciente Anatomía de una caída, la película ganadora del Oscar al mejor guion y de la Palma de Oro de Cannes que giraba en torno a los mismos elementos, las sospechas, la desintegración familiar, el elemento judicial.

"Anatomía de una caída" ofrece una mirada crítica hacia la dinámica matrimonial. (Créditos: DiamondFilms)

¿Se han vuelto a poder de moda este tipo de intrigas después del éxito de la película de Justine Triet? En realidad, como demuestra el origen de Presunto inocente, han existido siempre, solo que poco a poco han ido desapareciendo de las pantallas. Una de las virtudes de Anatomía de una caída fue que supo cómo dar la vuelta a los clichés propios de este subgénero para reinventarlo de acuerdo a los nuevos tiempos.

En ese sentido, la nueva Presunto inocente recoge un poco este sentido, alejándose de las ficciones de los años noventa de las que procede, porque es menos morbosa de lo que solían ser en su momento, y apostando por una formulación más fría, distanciada y psicológica. ¿Eran necesarios ocho capítulos? No, pero se ven con interés y tienen un ritmo impecable.