La tercera temporada de ‘The Bear’ llegará más tarde a España: sinopsis y reparto del éxito de Jeremy White Allen

The Bear trata sobre la comida, la familia y la locura de la rutina. Es una batalla perdida todos los días en el negocio de los restaurantes, y mientras Carmy se esfuerza más que nunca y exige excelencia de su equipo, ellos hacen todo lo posible para igualar su intensidad. (Crédito: FX Networks)

En Estados Unidos, el estreno de la tercera temporada de The Bear está programado para el 27 de junio. Esta serie original de FX se ha convertido en una de las más prestigiosas y populares en los últimos años, a pesar de contar con apenas dos temporadas. Pero sus fans en España deberán esperar un poco más, ya que como ha sucedido con las anteriores entregas, el estreno en Disney+ tardará algo de tiempo en llegar a otros países. En esta ocasión, la fecha para nuestro país está prevista para el 14 de agosto.

The Bear ha lanzado a la fama a varios actores desde su debut. Jeremy Allen White, quien interpreta a Carmen ‘Carmy’ Berzatto, ha sido seleccionado para interpretar a Bruce Springsteen en un biopic de The Boss. Además, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, otros miembros destacados del elenco, también han aprovechado el éxito de la serie para avanzar en sus carreras. Sin embargo, Edebiri será reemplazada por Geraldine Viswanathan en el próximo lanzamiento de Marvel Studios, Thunderbolts. Por su parte, Moss-Bachrach ha sido elegido para interpretar a La Cosa en la próxima película de Cuatro Fantásticos.

La tercera temporada de The Bear se centrará en los esfuerzos de Carmy por mantener su restaurante de alta cocina en Chicago. FX ha compartido una sinopsis oficial, señalando que Carmy exigirá excelencia a su equipo, lo que impulsará la búsqueda de la excelencia culinaria y pondrá a prueba los lazos del restaurante. “Cada miembro se esforzará por alcanzar un mayor nivel de servicio”, dice la sinopsis.

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri protagonizan nuevo tráiler de "El oso". (Crédito: FX Netfwork)

Vuelta a la cocina

Además de Jeremy Allen White, el elenco regular regresará en esta nueva entrega. Ayo Edebiri continuará interpretando a Sydney y Ebon Moss-Bachrach volverá como Richie. Christopher Storer seguirá como showrunner y ha decidido rodar al mismo tiempo las temporadas tres y cuatro, sin un final previsto para la serie. La cuarta temporada se espera para 2025.

Para generar aún más expectación, FX ha publicado un teaser que muestra a Carmy solo en la cocina, destacando la soledad del personaje en medio de la inmensidad urbana de Chicago. El adelanto sutilmente sugiere la presión y el aislamiento que enfrenta Carmy en su búsqueda por mantener la excelencia en el restaurante. Los dos primeros capítulos se enfocarán en los desafíos iniciales de mantener la calidad del servicio mientras enfrentan imprevistos. La tensión en la cocina reflejará el esfuerzo por mantener la reputación del lugar, en medio de un entorno competitivo y exigente.

Con apenas dos temporadas, The Bear ha logrado captar la atención de críticos y audiencia, solidificando su posición en el panorama televisivo. La serie ha sido elogiada por su guion, la profundidad de sus personajes y la interpretación del elenco. Cada temporada ha introducido nuevos arcos argumentales sin perder el hilo central, lo que ha mantenido el interés y la anticipación del público. Las producciones de FX suelen destacar por su calidad y The Bear no es la excepción, convirtiéndose en un referente en la televisión actual. La decisión de rodar simultáneamente las temporadas tres y cuatro indica la confianza de los productores en la longevidad y el éxito continuado de la serie.