La novia del diputado de Vox Coco Robatto, exmarido de Rocío Osorno, destapa su doble vida: “Está con otra desde hace meses”

La última ruptura amorosa del panorama político español viene acompañada de un auténtico escándalo mediático. La influencer Bárbara Lobato, novia del diputado de Vox Coco Robatto, ha comunicado en sus redes sociales su ruptura con el político, destapando la doble vida que supuestamente llevaba y que ha motivado su separación tras dos años juntos.

El diputado de la ultraderecha estuvo casado durante un año y medio con Rocío Osorno, con quien tuvo dos hijos en común. En 2022 iniciaba una relación con Lobato, con quien convivía desde hace poco más de un año, pero ahora ese romance está completamente roto después de que ella haya descubierto que le era infiel con otra mujer.

En sus stories de Instagram, la influencer asegura que en la noche de este miércoles había recibido una información “muy heavy”, algo que asegura que quiere hacer público porque “hay otra mujer a la que le están haciendo lo mismo”. “Voy a hacer lo que me gustaría que me hicieran si yo estuviera en el lugar de esa otra persona. No tengo ni tiempo ni ganas de odiar a nadie. Ni hay maldad en estos stories, y por eso voy a dar el mínimo posible de detalles”, prosigue.

El texto acompaña una fotografía de la celebración del 36º cumpleaños del diputado nacional por Granada, el pasado 14 de octubre. En la imagen aparece la pareja junto a sus respectivos hijos, fruto de sus anteriores relaciones.

En otra story con varias fotos de momentos que vivió junto a Robatto, la joven escribe: “Tras dos años de relación, y uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida”.

Según su relato, el político la “ocultaba en redes” alegando que quería protegerla, pero ahora ha descubierto que “tiene a la vez una relación estable desde hace meses con otra chica”. “Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella”, añade Bárbara, que repite que no tiene “ganas ni tiempo para odiar a nadie”.

“Me han robado dos años de mi vida y ahora hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subo esto para que le llegue a ella, que es lo mínimo que puedo hacer. Por empatía, de mujer a mujer. Espero que con esto no queden dudas y si alguien las tiene, antes de inventar, puede preguntarme”, sentencia la influencer.

Finalmente, ha subido un tercer story a su perfil de Instagram para agradecer el cariño recibido por parte de sus seguidores tras lanzar esta ‘bomba’: “Hay cosas mucho peores, no os preocupéis. Estoy centrada en lo que de verdad importa, a recuperar el tiempo perdido”, ha escrito sobre un par de fotos en las que aparece junto a sus dos hijas.

La reacción de Rocío Osorno

Tras conocerse esta ruptura, Rocío Osorno ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar que no es ella la tercera persona en cuestión. “Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra”, asevera la influencer. “Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar”, agrega.

Posteriormente, ha aclarado que con el verbo “salir” se refiere a “poner fin” a su matrimonio. “Ya sabéis que mantenemos una buena relación por el bien de nuestros hijos, pero hasta ahí. Yo no me meto en nada de su vida privada, al igual que él no se mete en la mía”, aclara finalmente. La diseñadora sevillana y Robatto se casaban en 2019 y se separaban un año después con dos hijos en común, Jacobo y Luis.