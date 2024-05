Quién es Antonio Barrul, el boxeador que se enfrentó a un hombre que agredió a su pareja en el cine

Antonio Barrul, el boxeador que ha trascendido por su pelea en un cine (Instagram)

Uno de los deportistas de más renombre del panorama leonés ha aparecido en todos los medios de comunicación y no precisamente por su carrera profesional, sino debido al incidente protagonizado en unos cines de León. El boxeador de 25 años, Antonio Barrul, propinaba varios puñetazos a otro hombre que había agredido a su mujer durante la proyección de la película Gardfield.

En el vídeo viral, grabado por uno de los múltiples testigos que presenciaron el enfrentamiento, se ve cómo el púgil bajas las escaleras de la sala para recriminarle el maltrato físico y verbal hacia su acompañante. Una discusión que acabó con el hombre noqueado en el suelo después de los golpes que el boxeador le asestó.

Barrul no tardó en disculparse ante el resto de asistentes: “Lo siento de verdad que me duele, yo también tengo hijos”, se le puede escuchar el vídeo de los sucesos.

Quién es Antonio Barrul, ‘El Volcán’

‘El Volcán’ de León, como se le conoce en el ring, lleva dedicándose al boxeo desde su adolescencia. Su padre es quien les introdujo a él y a su hermano en este mundo y quien lleva ahora la carrera de ambos.

Fue bautizado con este apodo por su capacidad de desatar una verdadera tormenta de energía y fuerza en cada combate. Barrul destacó por su impresionante historial en el boxeo amateur, llegando incluso a rozar la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Su trayectoria en el ring le ha valido un respeto considerable dentro de la comunidad boxística, contabilizando un total de 96 victorias en 114 combates y obteniendo el título de campeón de España amateur en seis ocasiones distintas.

Miembro del club de boxeo Fuerte y Constante, no sólo hereda su pasión por el deporte de su padre, Vicente Barrul, sino que también lleva con orgullo sus raíces de etnia gitana. Esta combinación de legado familiar y cultural se manifiesta en cada una de sus apariciones públicas y competencias, donde Toño, como es cariñosamente conocido entre sus seres queridos, representa ambas herencias con honor.

Cinco combates, cinco victorias

El luchador, oficialmente profesional desde 2023, fue elegido mejor debutante del año pasado y acumula en su currículum cinco combates en esta categoría con un resultado increíble: cinco victorias. La sexta la buscará el próximo 25 de mayo en Puente Castro en una velada en su tierra. Si gana estaría más cerca del título nacional de peso supergallo.

El pasado 15 de marzo, antes de disputar el que sería su quinta pelea en León, se dirigía a todas las personas que le apoyan y juraba no rendirse: “Pienso que cada combate es importante para acercarme a mi objetivo a corto plazo, que es convertirme en campeón de España. Eso no significa que me conformaré una vez lo logre, mi meta es traer más títulos a mi tierra porque no paro de trabajar para lograrlo y mi afición se lo merece”.