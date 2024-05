El boxeador Antonio Barrul no será sancionado por la pelea en un cine: “Salió en defensa de una mujer y de una niña”

La pelea en el cine en la que se vio envuelto el boxeador Antonio Barrul (Redes sociales)

La pelea en un cine en la que se vio envuelto el boxeador Antonio Barrul, campeón de España amateur en peso pluma, ha dado mucho de qué hablar desde que la escena se hizo viral en las redes sociales. Las disculpas del deportista fueron inmediatas tras su enfrentamiento con un hombre que estaba sobrepasándose con una mujer y una niña. Su actitud le molestó tanto que acabaron encarándose, con el protagonista del maltrato previo noqueado en el suelo a consecuencia de los golpes que el púgil no pudo evitar propinarle.

Al trascender el episodio, existía la duda de si se sancionaría a Barrul por haber actuado así, a pesar de que lo hizo por una causa noble. La Federación de Boxeo de Castilla y León, tierra del cinco veces peleador profesional por el momento, ha manifestado con firmeza el apoyo para uno de los suyos, descartando cualquier tipo de castigo.

“La actitud de Antonio saliendo en defensa de una mujer que estaba siendo maltratada es encomiable. Ojalá otras mujeres que por desgracia puedan verse en esa misma situación pudieran encontrarse a un boxeador como Antonio ayudándolas”, alabó su presidenta, Arantxa Lorenzo, en declaraciones recogidas por Diario de León.

Antonio Barrul, el boxeador que ha trascendido por su pelea en un cine (Instagram)

“De ninguna manera hemos contemplado actuar a nivel de sanción contra Barrul. Todo lo contrario. Actuó en una situación complicada en auxilio de una persona y no cabe en cabeza humana que eso sea reprochable. Como responsable federativa y como mujer, mi sentimiento es el de agradecimiento y apoyo”, reconoció también la dirigente. En una intervención radiofónica a nivel nacional en Mediodía COPE, reiteró esta defensa incondicional: “Tanto la Federación autonómica como la nacional tenemos Comités de Disciplina donde se evalúan los casos y se podrían emitir sanciones, pero no es el caso de Antonio Barrul”.

La Española tampoco se plantea sancionar

“No justificamos la violencia en ninguna manera, no nos agrada este hecho, pero no hacemos culpable al boxeador porque salió en defensa de una mujer y de una niña”, proseguía Lorenzo en las ondas. “Es desagradable la escena, pero como él dice, intentó hablar con el energúmeno varias veces y este se puso en guardia delante de un boxeador. Y no sabe si tiene conocimientos o no, no rehuyó la pelea. Y él no fue a hacerle daño en ningún momento, porque si le da en la cabeza en vez de en el cuerpo, estaríamos contando otra cosa”, reconocía.

Es más, Arantxa Lorenzo opinó que habría que señalar hacia otro lado con respecto a lo ocurrido. “Antes de boxeadores, son personas, y está viendo cómo está maltratando a una mujer y a una niña. Es más culpable la seguridad de la sala que Antonio Barrul, porque si en cuanto da voces (al hombre) le sacan de la sala, no hubiera pasado esto”, sentenciaba en COPE. La federación autonómica está del lado de Barrul y lo mismo ocurre con la Española (FeBoxeo). “No es cierto que se exponga a una sanción federativa”, expuso su presidente, Felipe Martínez, a EFE.

Barrul confesó a El Partidazo de COPE que siente “vergüenza” al ver las imágenes del suceso. “Alguien me tendría que haber frenado antes. En esta situación, no te das cuenta”, lamentó sobre su “impulso”, deseando “que los maltratadores se den cuenta de que no hay tolerancia”. “No podía dejar esta situación por alto”, aseguró.