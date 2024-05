Ábalos insiste en su inocencia: “Presioné por la compra de mascarillas, pero yo no creo que haya habido ninguna trama”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada para comparecer durante la Comisión de Investigación del Senado (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos defendió este lunes su inocencia en el Senado. Y lo hizo con contundencia: “Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama”, en relación con la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional por el cobro de presuntas comisiones ilegales en las contrataciones de mascarillas durante la pandemia. Ábalos insistió en la presunción de inocencia de todos los implicados y, sobre todo, de la suya, ya que él ni siquiera está imputado.

Ábalos, a preguntas de varios senadores, dejó claro que tuvo una importante “relación personal y de confianza” con Koldo García, “uno de los cinco asesores que yo podía nombrar”. Pero dejó claro que a Koldo, en concreto, “no le encargué la compra de mascarillas”. Porque Ábalos aseguró que durante la pandemia la situación era muy delicada y “encargó a todo el mundo que iba al ministerio la compra de mascarillas. Pero todas estas operaciones las supervisó el subsecretario del ministerio. Koldo nunca me informó de la compra de mascarillas”, matizó el exministro. “Claro que presioné para que se adquiriera material urgentemente, pero nunca dije a quién”.

También defendió la pureza de las compras de mascarillas por parte de su ministerio: “Se bloqueaba el pago hasta que no llegaba el material sanitario y se certificaba que este era de calidad”. Además, defendió como lógico que todos los proveedores que trabajaban para facilitar material sanitario quisieran cobrar comisiones. “Todas las empresas que licitan con las administraciones lo hacen para ganar dinero”. Admitió que conoció a Víctor de Aldama en un viaje que hizo a México, por ser presidente del Zamora y por ser asesor de Air Europa. “Pero yo no me reunía con ninguno de estos personajes, ni soy el ‘superjefe’ de la trama que dice la UCO que debe haber en uno de sus informes”. También negó desconocer el supuesto incremento patrimonial de Koldo. “Un supuesto incremento que se produjo a su salida del ministerio”.

Ábalos no rehuyó ninguna pregunta. También respondió a las dudas sobre la polémica visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 al aeropuerto de Barajas. “Nunca fue una reunión, fue un encuentro. Mi objetivo era asegurarme de cuál era el propósito de su viaje y asegurarme de que no pisara suelo español”. El exministro aseguró que Koldo le llevó al aeropuerto esa noche y “creo recordar que estaba en el parking el señor Víctor de Aldama, pero habría que preguntarle a él que hacía allí”. “¿Por qué fue usted a recibir a Delcy?”, se le preguntó. “Porque la ministra de Exteriores estaba fuera de España y yo tenía relación con el ministro de Turismo de Venezuela, que venía en ese vuelo para participar en la feria de Fitur”.

Ábalos aseguró que informó al presidente del Gobierno de esta “misión diplomática y de su resultado” y dejó claro que las informaciones sobre las presuntas maletas que llegaron en ese vuelo son “un bulo. No existieron las maletas. Llevaban equipaje personal. Es todo tan absurdo”. Y es que sobre esas maletas se ha escrito que estaban cargadas de oro. Que si eran hasta 40 maletas cargadas de oro. Una teoría de la que el exministro se ha burlado. “Todos hemos visto el tamaño del avión. Introduzca 40 maletas, miren a ver si caben. Luego, además, en un alarde de imaginación, ¿De qué las llenamos? De dólares, de cocaína... Ahora hagan el reparto, intenten despegar y crucen todo el charco”. El compareciente recordó que este asunto se judicializó y pasó por todas las instancias. “Solo queda el tribunal de Dios”, sentenció con todo jocoso.

Sin futuro

Ábalos dice que recurrirá su suspensión de militancia en el PSOE.

El exministro se ha mostrado muy pesimista con su futuro en política y ha hablado sobre su expulsión del PSOE. “¿Usted cree que mi reputación no está dañada?”, inquirió a los senadores. “Me llamaron muchos políticos y me dijeron ‘no dimitas, serás culpable’. Y me lo dijeron personas que, lamentablemente, no han conseguido ninguna rehabilitación tras pasar por casos parecidos que finalmente han quedado en nada”. Sobre su marcha del PSOE, “mi expulsión fue un brindis al sol”. “Pedían carnaza, y se suelta lo más barato que era yo”, se lamentó Ábalos, que ha subrayado que no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras haber sido expulsado del PSOE.