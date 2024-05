Un joven español que vive en Irlanda explica los problemas que tiene al acudir al médico: “No se me ocurre ir. Es inviable”

@nachobarrueco_ en su cuenta de TikTok (TIKTOK.COM)

Las redes sociales se han convertido en lugar para compartir experiencias y enseñar al mundo conocimientos. Uno de los contenidos más atractivos es ver cómo viven otras personas en diferentes partes del mundo. En esta ocasión, Nacho Barrueco, un español que vive actualmente en Irlanda, ha explicado a sus seguidores cómo opera el sistema de salud del país desde su propia experiencia.

Él lleva ya dos años viviendo en Irlanda, y uno de los aspectos que más le asombran son las malas condiciones sanitarias que encuentra allí en comparación con España: “Es poco común hablar sobre el hecho de que en España contamos con uno de los sistemas sanitarios más destacados del mundo, si no el mejor. Me he dado cuenta de esto desde que vivo en Irlanda”.

Muestra así la verdad del dicho “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”, ya que explica que no son pocos los irlandeses que se dirigen a él para alabar el sistema de salud de nuestro país: “Es que la propia gente irlandesa me lo dice: Nacho que suerte tenéis en España de tener ese tipo de sanidad”. Sin embargo, él se ha dado cuenta ahora que vive fuera y ha podido comparar.

De hecho, aprovechó unas semanas antes que volvió a su casa de sorpresa para acudir al centro de salud por unos dolores de cabeza que estaba teniendo, y se sorprendió de la rapidez con la que le atendieron. Por parte del sector público acudió sin cita previa a su médico de cabecera y a urgencias. Y por la parte privada, aprovechó para revisar con el traumatólogo y el dermatólogo, todo en cinco días.

Este tipo de citas son mucho más caras en Irlanda y además toman más tiempo. Explica el joven que para poder obtener una cita allí pasarían unas dos semanas, y además tendría un coste de 100 euros. Aunque por otro lado, no resulta una experiencia agradable, ya que al encontrarse dentro de la Unión Europea puede acceder de forma gratuita al médico gracias a la tarjeta sanitaria europea; sin embargo, “cuando enseñas la tarjeta parece que se ríen en tu cara”.

Algunos de sus compañeros también aprovechan las visitas a España para acudir a la sanidad: “Conozco a mucha gente española que les ha pasado cualquier cosa y se han tenido que volver a España porque en Irlanda es inviable”.

Los comentarios se han llenado de diferentes opiniones que alaban el sistema de salud español, aunque también recalcan las malas condiciones en las que se encuentra actualmente debido a las largas listas de espera que hay para poder acceder a una cita de especialista. Aunque también han querido destacar la infinidad de enfermedades que no podrían tratarse por el elevado coste de sus tratamientos, prácticas que en España son cubiertas en su totalidad por la seguridad social.