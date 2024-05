Iñaki Urdangarin abre las puertas a trabajar en Antena 3: “Él no lo ve mal”

Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo.

Iñaki Urdangarin es desde hace varias semanas un hombre libre tras haber cumplido su pena con la justicia. Una nueva situación que se suma su ruptura total con la familia real española pues, tal y como declaró él mismo en una entrevista reciente, quiere comenzar una nueva vida. Y si bien también afirmó que su intención es “ser una persona anónima”, todo apunta a que sus problemas económicos bien podrían hacerle cambiar de opinión.

Tal y como comentó Mario Pascual Vives, uno de sus abogados en el ‘caso Nóos’, al exduque de Palma le está costando más de lo esperado incorporarse en el terreno laboral, en el que tampoco cuenta con una gran experiencia. Cabe recordar que antes de formar parte de la familia real fue jugador profesional de balonmano y, tras casarse con la infanta Cristina, ocupó algunos cargos como consejero.

“No encuentra trabajo, pero he estado hablando con él y desde el punto de vista anímico yo le veo bien, fuerte, superando las situaciones pasadas. (...) Necesita un trabajo como mucha gente para poder desarrollar su día a día, tener una función, algo que le llene el día a día. Hoy en día buscar trabajo o encontrar trabajo no es fácil para nadie. Está complicado el mercado laboral, pero él sí que no deja de prepararse”, aseguró el letrado.

Ante esta perspectiva de futuro, Iñaki estaría replanteándose las palabras que afirmó en exclusiva en Semana, donde dijo que pretende ser una persona anónima y sin exposición pública. Así lo ha dejado caer la periodista Susanna Griso, que ha adelantado en su programa de Antena 3 la posibilidad de que el excuñado de Felipe VI se convierta en uno de los rostros de la cadena privada.

“Yo lo que sí sé es que él estaba dispuesto a ir a algún programa de televisión muy blanco, muy blanco, de esta casa, y no había mucho interés en su entorno en que él tuviese una vida pública. Entonces... porque también podía haber escrito un libro, contar sus vicisitudes en la cárcel”, ha afirmado.

De momento se desconoce con qué formato habría negociado, pero en plató se tanteó que fuera El Desafío, el espacio presentado por Roberto Leal. “Él no vería mal y su entorno estaba dispuesto a escuchar”. De ser así, su fichaje sería de cada a 2025, pues la edición de este año ya está cerrada y, además, ya hay una persona del entorno de los Borbón, Victoria Federica.

De suceder esto, Iñaki Urdangarin recuperaría su libertad financiera, a la vez que perdería la pensión que le pasa su exmujer. Según se ha contado en Espejo Público, “hay una serie de acuerdos por los que la infanta Cristina le pasa un dinero a Iñaki Urdangarin siempre y cuando no cambie su circunstancia laboral. Él ahora mismo no tiene trabajo, en el momento en el que encontrase trabajo, ese dinero, que es una horquilla entre 3.000 y 5.000 euros, desaparecería”.