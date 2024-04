Un sobrino de Ana Obregón vende el libro de ‘Ana y los Siete’ dedicado por su tía: la reacción de la actriz al enterarse

Ana Obregón, firmando ejemplares de 'El chico de las musarañas'. (Aldara Zarraoa/Getty Images)

Ana Obregón ha sufrido una ‘traición’ familiar. Su sobrino Juancho ha sido pillado tras revender el libro Los cuentos de Ana y los 7, una obra basada en la exitosa serie que protagonizó la actriz y que esta le dedicó emocionada hace décadas.

El creador de contenidos Jaume Miranda ha desvelado en sus redes sociales el peculiar descubrimiento que hizo tras adquirir el mencionado libro en una tienda de segunda mano. Al abrirlo, se encontraba con la siguiente dedicatoria: “Para Juancho. Aunque sé que ya no lees cuentos, para que tengas un recuerdo de tu tía o se los cuentes a tus hijos. Con cariño, Ana”.

Al percatarse de la identidad de quien firmaba ese texto, el joven compartió su hallazgo en sus redes sociales, donde el contenido no tardó en viralizarse. Además, este domingo el programa Socialité se hacía eco de la noticia y se ponía en contacto con la actriz para conocer su primera reacción al gesto de su sobrino. “Es fuerte decir esto, pero creo que hoy vamos a dar la noticia más surrealista sobre Ana Obregón en años”, anunciaba María Verdoy en el formato de Telecinco.

Hoy he salido en @socialitet5 explicando cómo me compré un libro de Ana Obregón de segunda mano y acabé descubriendo por la dedicatoria que era de su sobrino que lo había revendido por dos duros. Información, periodismo. pic.twitter.com/XnGh8JqY0m — Jaume Miranda (@mossenmiranda) April 28, 2024

Tal y como ha contado el influencer y crítico literario protagonista de esta información, la actriz le dedicó este libro al hijo de su hermano Juancho en el año 2003, pero no fue hasta hace cinco años cuando la obra acabó en manos de Miranda. “Paseaba por Madrid y acabé en una tienda de segunda mano. Encontré un libro escrito por Ana Obregón y, como soy un gran fanático de la alta literatura, me lo tenía que contar”, relata con humor.

Según ha contado, al joven “le importó tres ‘pepinos’ el libro de su tía y decidió revenderlo por dos duros”. Pero no solo eso, sino que además todo parece indicar que ni siquiera llegó a leerlo antes de venderlo, pues “no hay marcas ni subrayados”.

La reacción de Ana Obregón

El espacio de Mediaset se ha puesto en contacto con la actriz, que se ha mostrado sorprendida con el surrealista hallazgo del influencer: “Me parece increíble, ¿cómo ha llegado a vuestras manos?”. “¡Qué fuerte! ¿En una tienda de segunda mano? ¡Qué dices!”, expresaba al conocer los detalles de la historia.

La bióloga recuerda haber dedicado el libro a “mucha gente”, por lo que no sabía qué le había escrito exactamente a su sobrino. Después de que la redactora del programa le refrescase la memoria, Ana no podía ocultar su decepción por el hecho de que Juancho no haya guardado el libro para leerlo a sus futuros hijos. “Se va a casar ahora el 15 de junio, ¡qué pena!”, comentó la actriz.