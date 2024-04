Jorge Javier Vázquez sentencia a Ana Obregón: “Piensa que en esta vida todo se puede comprar con dinero”

Jorge Javier Vázquez en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/jorgejaviervazquez)

La última entrevista de Ana Obregón en el espacio ¡De viernes! ha dado mucho de qué hablar. El pasado viernes, 19 abril, la bióloga acudió al programa de Telecinco para recordar la trágica muerte de su hijo, Aless Lequio, y el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, quien le devolvió la sonrisa tras meses de profunda tristeza. Aprovechando su intervención, la actriz también habló de su vínculo roto con Alessandro Lequio, quien no dudó en pronunciarse al respecto en Vamos a ver.

Cinco días después, es Jorge Javier Vázquez quien analiza las declaraciones que la presentadora de televisión dio en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. El de Badalona no tiene reparos a la hora de mostrar su punto de vista respecto a Ana Obregón, a quien hacer todo por “dinero”. Así lo deja saber en la publicación de este miércoles, 24 de abril, de su blog en Lecturas.

“Ana García Obregón va a la televisión porque necesita meterse periódicamente ese chute catódico que le haga pensar que sigue vigente. Pero ha llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Ana Obregón ya es historia de la tele. Ya fue. Pasó su tiempo y ahora entra a formar parte de ese grupo de monumentos catódicos que lo han sido todo, pero que ya no tienen nada que decir”, expresa el presentador de Supervivientes 2024.

El que fuera conductor de Sálvame no duda en afirmar que la bióloga no es franca con sus intervenciones. “Lo peor que se le puede pedir a Ana Obregón en estos momentos de su vida es que hable. Porque a lo largo de su existencia, y sobre todo en los últimos tiempos, ha pronunciado tantas mentiras que su mente está más preocupada en no contradecirse que en expresarse con libertad”, manifiesta.

“Conozco bien a Ana”

Es justo entonces cuando el comunicador catalán analiza el paso de la actriz por el espacio de Telecinco. “El viernes contó pasajes dramáticos de su vida. Pero están tan manoseados, tan tergiversados, tan manipulados, que en ningún momento consiguió transmitir emoción alguna”, asegura, agregando que pese a que Ana Obregón “hacía verdaderos esfuerzos por llorar, las lágrimas no aparecían porque ya no sabían si lo que Ana estaba contando era churro, mediamanga o mangotero”.

La situación es analizada tan milimétricamente que Jorge Javier también recuerda el momento en el que la bióloga habló del testamento ológrafo de su hijo. “Ángela Portero y Antonio Montero —colaboradores de ¡De Viernes!— le recordaban que en una entrevista exclusiva no había contado la historia real tal y como lo estaba desarrollando esa noche. Y entonces vino a decir que es que habían pasado seis meses —entiendo que del fallecimiento de su hijo— y que no se tenían que tener muy en cuenta las palabras de la época. Pues ya que timó a los lectores que compraron el ejemplar, que les devuelva el dinero”, sentencia.

“Conozco bien a Ana cuando se pone a la defensiva. Habla, habla y habla sin parar. Se refugia en lugares comunes, en tópicos rancios, en dolores ancestrales y en una mosca que pasaba por allí para aturrullar a los colaboradores, ir haciendo que corra el tiempo para, al final, largarse a casa con el talón en el bolso y planear su vuelta a otro plató para endosarnos un nuevo rollo”, continúa el de Badalona. Para Jorge Javier, Ana Obregón acostumbra a mostrarse como “la madre más abnegada, la abuela más entregada y la mujer más jovial”.

El presentador de televisión también la critica por haber hablado de Alessandro Lequio, quien no ha querido “tomar partido del circo que se ha montado Ana con su hija/nieta”. “Ella no tiene ningún reparo en utilizar la figura de Alessandro para seguir estirando el hilo argumental y que la historia no muera del todo. Porque entonces cabría la posibilidad de que a Ana se le dejara de hacer casito, y eso sería funesto para ella”, manifiesta, agregando que la actriz y presentadora de televisión podría haber superado la dura pérdida de su hijo recibiendo ayuda profesional.

“En toda esta historia sobrevuela la idea de que a Ana García Obregón siempre se le perdonaba todo porque era Ana. Ana la graciosa. Ana la divertida. Pero ese momento ha llegado ya a su fin porque Ana ha dejado de hacer gracia. Porque la gente ha caído en la cuenta de que Ana pertenece a esa clase de gente que piensa que en esta vida todo se puede comprar con dinero”, afirma, agregando que todos y cada uno de sus pasos están estratégicamente planificados.

“Cuando sus recursos se le agotan se saca de la manga una nieta para seguir facturando. Echando cálculos, la próxima fiesta grande de la que sacar pasta será la Comunión. Ana estará rondando ya los ochenta años. Estoy convencido de que no aguantará tanto. La veo moviendo Roma con Santiago para que, de manera excepcional, la niña comulgue en un par de veranos”, zanja el de Badalona.