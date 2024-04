Alessandro Lequio se pronuncia de forma tajante tras la última entrevista de Ana Obregón: “Mi sentido del ridículo tiene un límite”

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

Ana Obregón ha sido una de las protagonistas del programa ¡De Viernes! este 19 de abril. La actriz se ha sentado en el formato de Telecinco para recordar la trágica muerte de su hijo, Aless Lequio, y el acontecimiento que le devolvió la sonrisa: el nacimiento de su nieta, Ana Sandra. Este lunes, Alessandro Lequio ha sido preguntado al respecto en Vamos a ver y no ha dudado en contestar de forma tajante.

El italiano, colaborador habitual del espacio matinal, se ha pronunciado tras repasar las declaraciones en las que la bióloga deja entrever que ya ha conocido a la niña y desvela que fue el propio Lequio quien le dio la idea de traer al mundo a un bebé con el esperma de su hijo fallecido.

Te puede interesar: Alessandro Lequio estalla contra Ana Obregón: “Es la responsable de que se esté ensuciando el legado de Aless”

Visiblemente serio, el tertuliano ha intentado contenerse a la hora de comentar las palabras de su expareja. “A ver cómo lo digo… Mi sentido del ridículo tiene un límite, porque tener que responder una vez más a lo mismo hace que me sienta estúpido, de verdad”, ha espetado en el programa presentado por Joaquín Prat.

Ana Obregón, en '¡De Viernes!'. (Mediaset España)

“La gente parece que no se da cuenta, pero cuando una persona sufre un gran duelo en la vida, el dolor no desaparece. Aprendes a convivir con él, pero no desaparece”, ha proseguido, refiriéndose a la muerte de su hijo a causa de un cáncer.

“He dicho que no quiero hablar de nada que tenga que ver con mi hijo desde el primer día y eso lo voy a hacer”, ha aseverado el italiano insistiendo en que él no es “responsable” de lo que haga Ana Obregón. Sin embargo, Lequio sí ha querido aclarar que la actriz no ha donado 100.000 euros a la fundación de su hijo por la venta del libro El chico de las musarañas, sino que ha sido una cantidad mayor: 127.000 euros, concretamente.

De esta manera, Alessandro ha despejado todas las dudas que se sembraron sobre las donaciones que la protagonista de Ana y los siete había hecho a la Fundación Aless Lequio, aunque el colaborador se ha negado una vez más a desvelar si ha conocido ya a Ana Sandra y ha evitado confirmar que fuera él quien le propusiera a Obregón cumplir con la última voluntad de su hijo.

“Alessandro ha sido una pareja horrible”

En su entrevista del viernes, Ana Obregón afirmó que Alessandro Lequio había sido “un padre excepcional, pero una pareja horrible” debido a los “cuernos” que le puso mientras estaban juntos. Además, la actriz aseguró que su expareja no ayudó económicamente con la manutención de su hijo tras su separación, pero que pese a ello fue un padre “emocionalmente muy presente”.

Sobre si el italiano ha conocido ya a la pequeña Ana Sandra, la bióloga se limitaba a contestar: “Alessandro lleva las cosas a su forma. Yo soy más espontánea, si él me pide que se respete esa intimidad, yo lo haré por respeto a nuestro hijo, pero por supuesto que él quiere ver a su nieta, aunque entiendo que él tiene su familia y quiere respeto a su intimidad”.