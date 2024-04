‘Supervivientes 2024′: la preocupación por Claudia Martínez tras su expulsión del ‘reality’

Pedro García Aguado realizando la prueba de la 'Noria Infernal' en 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

La octava gala de Supervivientes 2024 ha estado marcada por tres acontecimientos. La angustia del retorno de una mítica prueba, la preocupación en torno al estado de salud de una concursante y la incógnita de un nuevo abandono.

La noche de este jueves, 25 de abril, el espacio de supervivencia de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez ha dado inicio recordando que el próximo domingo, 28 de abril, Cayos Cochinos acogerá la boda de Ángel Cristo Jr. y su novia, Ana Herminia, durante Supervivientes: Conexión Honduras. Al margen de esta gran celebración, quien ha acaparado todos los focos ha sido Claudia Martínez, cuyo estado de salud ha mantenido en vilo tanto a los telespectadores como al equipo médico del programa.

Desde el pasado jueves, la pareja de Mario González, a quien el de Badalona ha comparado con Victoria Federica, ha presentado un malestar físico por el que ha tenido que estar bajo supervisión médica. Por si fuera poco, ella, Pedro García Aguado y Gorka Ibarguren eran los tres nominados de la octava entrega tras la salvación de Ángel Cristo Jr. Las votaciones del público decidieron que el Hermano Mayor y el exparticipante de El Conquistador continuasen su andadura en Playa Olimpo y Playa Condena.

Claudia Martínez y Pedro García Aguado en 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

El hecho de que haya sido Claudia Martínez quien se haya despedido del resto de sus compañeros ha sido para ella misma una alivio, teniendo en cuenta que ya no contaba con las fuerzas necesarias para seguir en el programa. “Ha mejorado de su problema gástrico, aunque el resultado de la prueba es positivo, lo que obliga a que complete su estudio en España”, ha transmitido el equipo médico del espacio, dejando entrever que si no se hubiera convertido en la expulsada de la noche, igualmente tendría que poner fin a su experiencia en Supervivientes.

¿Un nuevo abandono?

Los nuevos nominados de la semana fueron Arantxa del Sol, Arkano, Torres y Miri. Precisamente, Guillermo Rodríguez Godínez, conocido públicamente como Arkano, se ha convertido en el protagonista de los últimos días tras transmitir a sus compañeros que sopesa la idea de abandonar voluntariamente el reality show “por no saber si aporto cosas al programa”. Una cuestión por la que Jorge Javier Vázquez le ha preguntado durante la ceremonia en la Palapa.

“Me he despertado con ganas de irme a mi casa. Quiero dormir bajo un techo”, decía el rapero al resto de participantes en Playa Condena. “Me quiero ir, comer rico, dormir bien, una cama, un techo... Lo digo de verdad”, aseguró, visiblemente desanimado por la situación extrema del concurso. Una reflexión que volvía a poner de relieve en la Palapa.

Arkano se plantea abandonar voluntariamente 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

“Es muy duro, llevamos casi dos meses y lo estoy pasando muy mal. Me cuesta tener fuerza y seguir adelante, y no estoy seguro de si estoy aportando cosas al programa. Estoy rodeado de gente muy válida y muy fuerte, y me siento pequeñito y sin fuerzas. Me cuesta encontrar esa motivación”, ha explicado al de Badalona, quien ha conseguido motivar al exparticipante de MasterChef Celebrity.

La ‘Noria Infernal’

El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha rescatado la prueba Noria Infernal, un juego inédito en el que se han batido en duelo Arkano y Gorka por el liderazgo de Playa Condena y, por otro lado, Pedro García Aguado y Kiko Jiménez para determinar quién sería el líder de Playa Olimpo.

La primera prueba ha consistido en subir una plataforma por una escalera movediza para conseguir unas letras y formar una palabra. Sin embargo, la segunda parte fue aún más difícil, pues la Noria Infernal ha presentado una serie de cambios respecto a su versión original. En esta ocasión, el reto incluía apnea, provocando mareos, incomodidades y dolores que provocaron una gran angustia tanto a los concursantes como a los telespectadores.

Prueba de la 'Noria Infernal' en 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

Tras casi 20 minutos, el primero en caer fue el coah de Hermano Mayor, provocando que el Kiko Jiménez se hiciera con la inmunidad tras ser líder de Playa Olimpo. Los siguientes en sufrir la prueba fueron Arkano y Gorka, que también aguantaron casi 20 minutos, hasta que le dijeron que tenían que sujetarse con las piernas sin hacer uso de los brazos. Con ello, Arkano cayó al agua, siendo Gorka el nuevo líder de Playa Condena.