El emotivo reencuentro de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en ‘Supervivientes 2024′: besos, lágrimas y el anuncio de su boda

La séptima entrega de Supervivientes 2024: Tierra de nadie ha sido una de las más emotivas de esta temporada. El espacio de Telecinco ha vivido el romántico reencuentro de Ángel Cristo Jr. y su novia, Ana Herminia, quienes llevaban un mes y medio sin verse las caras.

Ana tomó un vuelo desde el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas hasta Honduras, donde se ha reunido con Marieta, Miri y Gorka, a quienes ha pedido explicaciones por sus comportamientos y actitudes con el hijo de Bárbara Rey. Poco después, ha tenido lugar el instante que, desde hace semanas, ella ha estado esperando con ansias.

Tras la prueba pre-líder, Ángel Cristo Jr. fue trasladado a otra ubicación con la excusa de participar en una prueba individual. Con los ojos vendados, el concursante ha tenido que responder a una serie de preguntas cuya respuesta era siempre “Ana”. Después de acertar con varias de sus respuestas, el hijo de Cristo Rey se ha quitado la venda de los ojos y, fue justo entonces, cuando ha podido ver a su novia, quien estaba presenciando todo el proceso.

Los besos, las lágrimas y los abrazos han sido los tres ingredientes principales que han marcado este momento, en el que los dos se han olvidado por completo de las cámaras e, incluso, del presentador, Carlos Sobera. Su romántico reencuentro se ha saldado con el anuncio de su boda, que tendrá lugar el próximo domingo en Cayos Cochinos.

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia tienen una relación desde hace algo más de un año y son muchos los planes de futuros que tienen en mente. Es por ello que durante la cena, él no ha dudado en arrodillarse y pedirle matrimonio a su pareja. “Amor de mi vida, ¿quieres casarte conmigo?”, le ha preguntado el concursante.

“’Sí, quiero’”, ha pronunciado Ana Herminia casi de inmediato, poco antes de abalanzarse sobre él. La emoción fue tal que Carlos Sobera también le hizo una proposición a los novios. Aunque oficialmente su enlace se llevará a cabo cuando Ángel Cristo Jr., regrese a España, la pareja podrá realizar una bonita ceremonia en Honduras, tal y como le ha sugerido el presentador de televisión.

“Tenemos boda. Tenemos boda en Honduras. Se casan quizás mañana si nos da tiempo. Sino da, el domingo. La boda, que no pudo ser en Madrid, va a ser en Honduras”, ha dicho el conductor de First Dates después de que los futuros maridos y mujer hayan aceptado su petición. En la gala presentada por Sandra Barneda se ha confirmado que será el próximo domingo, 28 de abril, cuando el hijo de Bárbara Rey vivirá su gran día en el reality.

Lo que sigue siendo una gran incógnita es quiénes serán los invitados que presenciarán la unión, pues teniendo en cuenta los diferentes encontronazos que Ángel Cristo Jr. ha tenido desde que llegó a Honduras, es muy probable que la tensión haga acto de presencia en su boda. “Siento muchas cosas, pero lo que siempre siento cuando la toco es paz. Es lo más importante en mi vida, no lo puedo explicar, tendríamos que hacer otro programa. He tardado muchos años en sentirlo de verdad, no lo había sentido nunca. Uno no lo sabe hasta que ocurre. Ahora que tengo a Ana, sé que no había estado enamorado antes”, ha expresado, dando a entender que se encuentra sumamente feliz al lado de ella.